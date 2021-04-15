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【惡搞高層】SeeSeeTVB花式玩命取笑曾志偉身高　網民讚夠大膽：老爺好嬲

娛樂 10:42 2021/04/15

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

SeeSeeTV大膽拿高層曾志偉開玩笑。

曾志偉早前在《開心大綜藝》的拜神儀式接受媒體訪問時稱，因為稱ViuTV的節目題材較偏門，與翡翠台不是同類競爭對手，指對台與J2較接近。

此言論引來ERROR成員193（郭嘉駿）公開反駁，並諷刺說：「J2咩嚟？40幾歲仲後生仔？」由此令此事在網上引起討論，甚至有網民建議，曾志偉與王祖藍可在《開心大綜藝》「騎膊馬」扮身高193cm的郭嘉駿搶收視。

【ERROR成員】193硬闖TVB電視城影片翻熱　唱跳《前傳》踩場：我係歌星【有片】

昨日SeeSeeTVB專頁出現惡搞高層圖。

SeeSeeTV花式玩命

而TVB旗下、走較年青的幽默鬼馬路線的SeeSeeTV facebook專頁，昨日（4月14日）出了一張四格漫畫玩自抽。

漫畫內容是講BB剛出世，新手爸爸稱要帶BB上《#後生仔傾吓偈》，以拉低平均年齡。可是BB卻以諷刺方式回應：「貴台啲高層咁高大無謂入嚟拖低平均身高啦。」同時SeeSeeTV的facebook編輯並在發文寫「#唔好炒我」

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網民紛紛讚好

今次SeeSeeTV玩自抽，頗獲網民歡心，紛紛留言：「大膽啦你」、「厭世系列」、「小弟拜服」、「如果您地See see tvb上到tvb做主力，d口碑即刻返晒黎」，以及「老爺好嬲 ，rip」，而「老爺」即是曾志偉的暱稱。其實曾志偉一向頗大方，這樣的玩笑，他應不會放在心上。

事實隨ViuTV愈來愈受歡迎，特別是旗下MIRROR人氣爆燈，另一方面曾志偉入TVB當高層後決心改革，推出連串節目及招兵買馬，掀起兩台大戰，令一池死水已久的香港電視界再熱鬧起來，現在出現良性競爭始終是好事。

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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