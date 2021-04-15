【司機遇劫】𠝹刀賊劫的士司機$7000　求情交數俾老婆獲回水$100

▲ 𠝹刀賊劫的士司機$7000，一原因回水$100。

昨日（14日）凌晨，於灣仔發生一宗𠝹刀行劫案，涉事62歲吳姓的士司機於貝沙灣接載一名男乘客，駛至灣仔目的地時，乘客亮出一把𠝹刀劫去$7000，司機當時向賊人訴苦，表示要交數予老婆，獲賊人交還$100，隨後賊人逃去無蹤，司機大嘆︰「白做！」

賊人用𠝹刀指嚇司機頸部

事發於14日（周三）凌晨約3時，吳姓62歲的士司機於港島薄扶林貝沙灣，接載一名男乘客前往灣仔堅尼地道鳳凰閣。據悉，該名司機駕車經驗有約30多年，早年任私人司機，在周日兼職駕駛的士，近年才轉為正職揸夜更的士，工作時間為晚上11時至翌日上午11時。

星期三事件是吳姓的士司機首次遇劫，當時的士快駛至目的地時，乘客要求駛入大廈旁邊一條小路。怎料，停車後乘客突然取出一把𠝹刀，指嚇司機頸部，稱「求財」打劫。司機隨即交出多張10元及20元紙幣，賊人疑嫌少大喝「荷包、荷包」，司機聽從交出銀包，對方從中取走$7000。

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取走$7000 拋回$100

此時，的士司機求情表示要交數予老婆，賊人聞訊向司機拋回$100，之後落車向堅尼地道方向逃去。

在事件中，司機失款$6900元是一星期生意額，不幸中的大幸，他另一袋中有1萬多元未被劫去，他大呻︰

我要交數畀老婆呀、儲埋月尾卡數……攞命啊！真係白做！

該司機未有受傷，自行報警。警方將該案件列作行劫，現正追緝年約30歲、身高約1.75米的疑犯男子，他案發時身穿深色短袖上衣和戴黑色鴨咀帽。

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責任編輯：王明芳