【2021母親節】帶媽媽歎金鐘港麗Staycation心靈充電　限時升級享行政貴賓廊禮遇【內附連結】

▲ 港麗酒店再度出「A Peace of Mind」住宿 1,700元/晚快閃優惠。(酒店提供)

香港港麗酒店再度推出受歡迎的「A Peace of Mind」客房餐務住宿專案快閃優惠，以1,700元(另加一服務費)即可預訂雙人豪華客房、翌日免費客房餐務或雙人國際自助早餐，連同享用每晚價值700 元的酒店餐廳消費額；周一至周四的入住時間更可提前至中午12時，合共24小時的入住讓你共度悠閒假期。

是次早餐客人可選擇在客房以餐務形式進食，當然亦可選擇到酒店餐廳享用堂吃自助早餐，悉隨專意。客房餐務的早餐款式及選擇絕對不亞於自助早餐，客人可從四款早餐選擇，包括歐陸早餐、港式滋味、美式早餐或日式和食。

從精美點心、生滾粥品到扒三文魚等，讓你在房內亦能嘗盡國際美食。而700元的客房餐務及酒店餐廳消費亦可用作客房內晚餐之用，多款餐廳的招牌美食均可薈萃於24小時供應的客房餐務菜譜當中。

▲ 客人可選擇在客房以餐務形式進食，自由寫意。(酒店提供)

優惠詳情：

限時禮遇預訂日期：由即日至4月19日上午10時

住宿日期：由即日至5月31日 (包括母親節周末)

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

按此預訂及預訂部電話：2822 8828

住宿專案包括：

1.雙人豪華客房住宿乙晚

2.中午12時提前登記入住（只適用於周一至五之入住；周六、日及公眾假期除外）

3.免費客房餐務早餐兩份 / 雙人國際自助早餐 （價值670元）

4.每晚住宿可享價值700 元的客房餐務及酒店餐廳消費額（不可累積使用）

5.限時升級優惠：雙人行政貴賓廊禮遇：下午茶及黃昏雞尾酒（只適用於周日至四入住，包括5月19日之入住）**

6.行政貴賓廊禮遇只適用於即日至4月19日上午10時期間的新預訂，而住宿日期必須為周日至四(包括5月19日); 預訂部將在預訂確認後加贈禮遇至所以合資格的住宿

記者：郭秀芳