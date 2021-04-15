【消委會】家用吸濕劑吸濕量最多相差逾8成半　消委會嚴選5款最高評分吸濕劑

▲ 消委會測試20款家用吸濕劑，發現樣本間不論吸濕量、吸濕速度和回滲度等均差異甚大。

本港天氣潮濕，不少人會將吸濕劑放在衣櫃、鞋櫃或儲物箱等以免物件發霉。消委會測試20款家用吸濕劑，發現樣本間不論吸濕量、吸濕速度和回滲度等均差異甚大，其中10款盒裝樣本的吸濕量可相差逾8成半。消委會嚴選5款最高評分達4星半（最高評分為5星）的吸濕劑，又提醒消費者應不時檢查和更換吸濕劑，以達致最佳的防潮效果。

20款家用吸濕劑樣本的主要成分為氯化鈣，當中一半為盒裝型號，聲稱吸濕量由400毫升至750毫升不等，每盒平均售價約由$6至$42.3；3款為小型吸濕包，聲稱吸濕量則由50克至70克，每包平均售價約由$2.4至$7.1；2款為大型掛裝吸濕袋，聲稱吸濕量達1,000毫升，每袋售價約為$24；另有5款屬硅膠防潮珠或竹炭或活性炭，每袋平均售價約由$4至$12。

測試以80天為時限，10款盒裝樣本的吸濕量可相差約87%，由227.4毫升至424.9毫升。其中1款聲稱吸濕容量達750毫升的「吸濕大笨象」吸濕器，其累積吸濕量少於230毫升；亦有1款沒有標示聲稱吸濕量的「佳之選」竹炭抽濕器，為盒裝樣本中吸濕量最低，其累積吸濕量只有227.4毫升。

3款可重用吸濕劑吸濕量近乎零

此外，測試亦發現3款可重用的竹炭或活性炭樣本的每日平均吸濕量近乎零，包括「日本城」竹炭除味吸濕包、「小久保」天然竹炭包（長裝）以及「Daiso」炭脫臭除濕劑。另有「日本城」炭除濕袋（大容量）掛裝聲稱吸濕容量可達1,000毫升，惟其80天的累積吸濕量卻只得約150毫升，僅達聲稱的1成半，反映吸濕速度很慢。

5款最高評分的吸濕劑：

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消委會指出，吸濕速度太慢可能會影響防潮的功效，尤其於十分潮濕的環境下需要快速吸濕；相反若在濕度較穩定的環境，吸濕較慢的樣本相對上可使用的時間會較長。 消委會提醒，消費者於選購及使用吸濕劑時，宜考慮實際使用時，環境的潮濕程度、使用空間的大小、儲存物品的種類和物料，以及使用習慣等，並應注意以下事項：

購買及使用前，應檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔

於濕度特別高的日子或環境，存放衣物、手袋的櫃子及鞋櫃，宜選用吸濕量較高且吸濕速度較快的吸濕劑，並頻繁更換以達到較佳的防潮效果；若濕度 不高時，則建議選用吸濕速度平穩的產品，並時刻留意產品的吸濕情況

盒裝吸濕劑體積較大，宜擺放在衣櫃、衣箱、鞋櫃等較大的空間；袋裝吸濕 劑普遍體積較小，可放在細小抽屜或小型儲物箱中；而大型掛裝吸濕袋則適 合掛在衣櫃或衣物間

氯化鈣吸濕產品若有更換指示，應不時察看是否需要更換，或當盒裝吸濕劑 沒有剩餘白色的氯化鈣，而下層積水較滿時，便需更換；吸濕後盒內的水或 溶液應按說明指示處理，避免液體濺到皮膚及衣物，亦不要用盒內的水澆植物

對濕氣敏感的物品，例如相機、鏡頭或收藏品，宜選用會轉換顏色的硅膠粒 吸濕劑並用密封箱存放

使用硅膠及竹炭／活性炭等可再生產品時，應按說明書指示驅走濕氣再用， 惟留意炭類產品的吸濕效能較低，以及硅膠產品的吸濕效能或會隨再生重用 次數增加而減退

為了令吸濕劑充分發揮效用，應確保使用的環境密封，例如保持櫃門或容器 蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，都有助減少濕氣入侵

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記者：陳子謙