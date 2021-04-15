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林鄭月娥：全力推動實踐國家安全觀

政治 10:39 2021/04/15

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特首林鄭月娥在全民國家安全教育日開幕典禮致辭。（網上截圖）

「全國國家安全教育日」今日舉行，是港區國安法實施之後，香港首個「國家安全教育日」。特首林鄭月娥以特區國家安全委員會主席的身份，承諾會全面理解，全力推動及全方位實踐國家安全觀，動員全社會支持維護國家安全，並會確保公眾，在維護國家安全承擔更重要責任。

林鄭月娥在全民國家安全教育日開幕典禮致辭時指，國家安全是安邦定國的重要基石及人民美好生活的保障，香港作為中華人民共和國不可分離的一部分，負有維護國家安全的憲制責任，市民亦有維護國家安全、主權、統一及領土完整的義務。

她強調，香港對保障國家安全有憲制責任，市民亦有維護國家安全、主權、統一及領土完整的義務。她指回歸以來國家安全立法工作，受到別有用心的人妖魔化，令香港成為國家安全的缺口，危害香港市民和全國人民的安全，加上外部勢力的推波助瀾，本土激進份子通過網絡的傳播，國家安全風險在香港逐步浮現，

她續指，2019年出現黑暴及近乎恐怖主義的活動，鼓吹港獨、自決、攬炒的訊息在社會蔓延，少數反中亂港份子在議會製造亂象，意圖透過選舉奪權，帶來極大安全風險，特區面對前所未有的風險下，中央從國家層面果斷應對，制定港區國安法，立桿見影地恢復香港社會的穩定，使香港走出黑暴陰霾；中央今年又通過完善本港選舉制度的決定，確保特區管治權掌握在愛國者手中，她認為這兩大舉措穩住香港大局，為全面準確貫徹一國兩制，港人治港、高度自治方針奠下重要和堅實的基礎。

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記者：尹櫻霖

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