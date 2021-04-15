【檢疫安排】高、中、低風險地區抵港人士　如已接種疫苗檢疫期可減7日

▲ 來自高風險至低風險地區的抵港人士，如已完成接種疫苗，檢疫期可減少7日。（經濟日報資料圖片）

政府昨晚（14日）公布，以「疫苗氣泡」為基礎調整入境人士檢疫安排，來自高風險至低風險地區的抵港人士，如已完成接種疫苗，檢疫期可減少7日，而來自甚高風險包括菲律賓、英國、巴基斯坦等抵港者，檢疫期會維持21日。

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政府發言人指出，極高風險地區目前包括巴西、愛爾蘭、南非及英國，視乎疫情發展及實際情況，政府計劃於5月上旬將該4個地區指明為甚高風險地區，至於近期輸入個案眾多並包括多宗變異病毒株的印度、印尼、巴基斯坦及菲律賓，亦將會被指明為甚高風險地區。



另外，會視乎從相關甚高風險地區輸入個案及變種病毒株情況，政府會按上述「熔斷機制」適時將相關地區調升為極高風險地區。如經持續觀察相關地區疫情包括確診個案及疫苗接種情況，政府亦不排除考慮適時將個別地區下調為高風險地區。



發言人又指，由於全球整體疫情仍然嚴峻而新變種病毒在全球各個地區肆虐，政府有需要繼續維持對曾在中國以外高風險地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求；惟考慮到一些地區的疫情穩定，公共衞生風險較低，政府將根據『疫苗氣泡』的概念，調整在對曾在海外極高及甚高風險地區以外逗留的抵港人士的檢疫安排。

極高風險地區：

適用人士 於有關期間，即登機或到港當天或之前21天此組指明地區逗留的香港居民 登機要求 於有關期間未曾在相關指明地區逗留超過兩小時

出示預定起飛時間前72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明

出示指定檢疫酒店到港後21晚預訂確認書 檢疫要求 於指定檢疫酒店強制檢疫21天 按現時疫情預期涵蓋地區 個別地區，如巴西、印度、印尼、愛爾蘭、巴基斯坦、菲律賓、南非及英國，實施新增的地區性民航航機「熔斷機制 」時，將會列入為此組指明地區14天。

甚高風險地區：

適用人士 於有關期間曾在此組指明地區逗留的香港居民 登機要求 出示預定起飛時間前72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明

出示指定檢疫酒店到港後21晚預訂確認書 檢疫要求 於指定檢疫酒店強制檢疫21天 按現時疫情預期涵蓋地區 巴西、印度 、印尼 、愛爾蘭、巴基斯坦 、菲律賓、南非及英國

高風險地區：

未完成接種疫苗的香港居民 已完成接種疫苗的香港居民 登機要求 出示預定起飛時間前72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明

出示指定檢疫酒店到港後21晚預訂確認書 出示預定起飛時間前72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明

出示指定檢疫酒店到港後14晚預訂確認書 檢疫要求 於指定檢疫酒店強制檢疫21天 於指定檢疫酒店強制檢疫14天

其後7天自我監測

抵港第16天及第19天強制檢測

中風險地區：

未完成接種疫苗的香港居民 已完成接種疫苗的香港居民 登機要求 出示指定檢疫酒店到港後21晚預訂確認書 出示指定檢疫酒店到港後14晚預訂確認書 檢疫要求 於指定檢疫酒店強制檢疫21天 於指定檢疫酒店強制檢疫14天

其後7天自我監測

抵港第16天及第19天強制檢測

低風險地區：

未完成接種疫苗的香港居民 已完成接種疫苗的香港居民 登機要求 出示指定檢疫酒店到港後14晚預訂確認書 出示指定檢疫酒店到港後7晚預訂確認書 檢疫要求 於指定檢疫酒店強制檢疫14天

其後7天自我監測

抵港第16天及第19天強制檢測 於指定檢疫酒店強制檢疫7天

其後7天自我監測

抵港第9天及第12天強制檢測 按現時疫情

預期涵蓋地區 新加坡 、 澳洲及新西蘭

經調整的安排及各地區的具體分組，政府將在確認相關細節後適時公布。政府計劃相關安排將於約兩星期後（即4月底或5月初）刊憲及生效。



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記者：郭詩詩