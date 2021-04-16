【二次人生】而命之年看透生離死別　譚耀文：我的人生是滿足的

▲ 港產片《二次人生》的男主角譚耀文受訪分享對生死的看法。

譚耀文在最新港產片《二次人生》內飾演體育老師黃Sir，片中的譚耀文飽受喪妻之痛。生離死別，現實中的譚耀文曾歷過雙親離世，他接受TOPick專訪坦言演出此片時投入對親人的感情，令他感受甚多。戲，是假的，情卻是真。

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譚耀文從戲中體驗人生

譚耀文與太太結婚18年，他形容二人的關係就如朋友：「互相明白的，不會如糖黐豆般，從事藝術行業比較需要有自己的空間。太太全職家庭主婦，是一個很責盡的太太。」

至於在新片《二次人生》內，譚耀文戲中的太太（陳逸寧飾）早逝，他不忌諱地說：「現實發生的話我該如何？那便需要去學習。我們（演員）經常都跳了一step，有時甚至跳了幾個step，當你從那數個step中pass through過，去到真實屬於你的一格時，可能會很泰然，因為好像已經歷了。」

可是，在現實中譚耀文也曾經歷最親的離去，感慨說：「當然真實的我也經歷過，父母離開時，是人生中最痛苦的。」

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▲ （圖片由高先提供）

譚耀文感受家人的傷痛

譚耀文的父親於2004年離世，母親則於去年離世：「她患有胃癌，離開時很安詳的。」

回憶拍攝《二次人生》時，譚耀文媽媽正是病情急轉壞之時：「體會到生死間，就算人真的要走，如何去迎接、面對的心情。當我拍失去太太的場戲時，也有投射爸爸走的時候，媽媽感到的痛。」

樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，他很想可以再與媽媽談天：「父母在生時便多與他們聊天，每個孩子都會面對雙親離去，或親人離去後如何悼念他們。而在生的人將他們的離開，以一種樂觀的看法去看待，令自己人生有些改變。」

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譚耀文談生死

已到知天命之年，現在的譚耀文對生死已看得很化：「特別是這一年走了很多人、朋友、圈中人、前輩，其實是另一個開始，某程度上是脫苦。人生就是苦樂參半，如果到了一個身體機能損失，那便轉個地方。時間到了，沒法勉強。」

所以他認為在生的人，更要好好地活：「盡量令自己健康，也要鼓勵身邊人健康。對自己無愧，也別讓身邊人有負擔，自己要堅強地生存。」

問到如果生命走到盡頭時會如何，他未有感到恐懼：「當然會安排好一切，走便走，嚴格來說每個人也有罪，走便能贖罪。又會有新生嬰兒出來，走一個，又生一個。最重要是對人生是否滿足，我是滿足的。」

死，不到自己控制，但可以決定如何活：「努力過、經歷過，那些過程你學習到甚麼，這才是最重要的。如果到死的那天我也不知道，我便覺得很慘，甚麼也沒試過。苦樂也嚐過，我不會再需要太多。」

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譚耀文的二次人生

身為人父的譚耀文，育有一名14歲兒子及一名10歲女兒，自言不是嚴父的他與子女無所不談：「媽媽的方法就是較高壓，爸爸則是飾演比較像朋友的角色，去跟他們聊天的好對象。」

談到子女不禁甜笑：「子女數年後便上大學，覺得自己的責任都差不多。真的準備第二次的人生。」

場地：高先電影院

鳴謝攝影：Fr3d3r1ckl4u

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪