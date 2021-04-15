【尋人記】性格各異結婚37年終融合　共伴半生只盼牽手離開：留下來的那個很辛苦

▲ 結婚37慢郎中急驚風夫婦終融合。

TVB節目《尋人記》昨晚（4月14日）播出的一集，找回1994年《星期日檔案》的「龜兔組合」夫妻Frankie和Sabrina，二十多年後，探訪慢郎中與急驚風最平凡卻動人的結局。

▲ 二人相愛近40年。（影片截圖）

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慢郎中遇上急驚風

1994年《星期日檔案》中，當時訪問一對尋求婚姻輔導的夫婦，自己做生意的Frankie和Sabrina參加夫妻營，希望增進感情，二人更以「烏龜白兔」形容彼此關係。

當年Sabrina表示：「大家方向雖然一樣，但步伐如何走、快或慢其實都是一個問題。」

▲ 1994年《星期日檔案》。（影片截圖）

Frankie也坦言自己和Sabrina的婚姻曾出現瓶頸位：「我覺得Sabrina的要求愈來愈強硬，不論工作或家庭院，每件事都要達到一定水平，稍有落後、怠慢，她便會催逼我。」

27年後，Frankie和Sabrina已經兒孫滿堂，節目組合龜與兔即使步伐不一致，終於互相扶持並肩賽跑。

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水和油也能融合

現在的Frankie和Sabrina為了彼此改變不少，當年搬到新居時，其中一段買門柄的往事看出二人學會互相遷就。

Frankie表示：「那個門柄要1萬4千元，Sabrina很喜歡，我也喜歡但不捨得買，我覺得太貴，但我知她喜歡，所以唯一的方法就是我走開，由她做決定。」

▲ 最後門柄不用1萬4千元。（影片截圖）

Sabrina說出自己的感受：「如果以前他早已向我發脾氣，我就會反感，覺得他吵甚麼？不讓我買便偏要買。」

Sabrina最後沒有買到門柄，因為Frankie心平氣和地溝通，當丈夫一離開，她便會靜下來想一想，會考慮對方的感覺再反思。

情人眼裏出西施

問到彼此的缺點時，Frankie說：「我經常說房子的空間愈來愈小，我以身作則，不會胡亂購物，但太太這麼久也學不來，這也沒辦法，失敗便失敗吧。」

同時間Sabrina在鏡頭前展示珍藏舞衣，佔滿整個衣帽間。Sabrina也自嘲：「你知道Frankie會罵是有原因吧！」

▲ 重看昔日影片。（影片截圖）

對於Frankie的缺點，Sabrina形容：「大缺點沒有，但小的很多。例如沒太多情趣，他其實很悶。第二說話一針見血，很直接，雖然真但刺得人很痛。」

即使對方有數不完的小毛病，但相處近四十年，二人也悟出愛情真締。

悟出夫妻之道

結婚37年，Frankie大方分享相處之道：「其中一種夫妻之道大家互相有空間，不會互相影響。」Sabrina以油和水作比喻：「你聽過乳化嗎？油和水一直混合就會乳化，兩種東西可以不同，但過程看看怎樣做。」

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無論如何，Frankie和Sabrina絕不提離婚，Frankie說：「很正面的是，我們從來不會想離婚，所以不會說『離婚』這兩個字，有問題便一起解決。」

Sabrina補充：「因為你一旦說了，就會被自己洗腦，有一天便會做，所以我們這條線守得很緊！」

年近70歲的Frankie和Sabrina談及離別問題，都不希望自己是被留下的人，Frankie表示：「當然我離開先比較好，是有點自私，但留下來的那個很辛苦，所以我覺得先離開是幸福。」

▲ 27年後再受訪。（影片截圖）

最後Sabrina回應：「我祈求上天最好讓我們一起離開，不要爭誰先。」Sabrina因一時感觸落淚，Frankie不斷留意Sabrina的變化，先遞上紙巾，並開玩笑說Sabrina「水皮」，隨即送上擁抱安慰太太，Sabrina立即轉涕為笑。

同場加映：林珊珊林子善訪問