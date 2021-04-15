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【收緊熔斷機制】一周內有5確診乘客帶N501Y變種病毒株　該地區所有航班禁飛港14天

社會 10:56 2021/04/15

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港府收緊航班的「熔斷機制」，一周內只要有5名確診乘客帶N501Y變種病毒株，該地所有航班會被禁抵港14天。（資料圖片）

政府昨晚（14日）公布，由即日起實施經收緊的民航客機「熔斷機制」，如在一周內從同一國家抵港的任何民航客機，有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並檢出帶有N501Y變種病毒株，政府將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天。

「熔斷機制」指標在收緊：

  • 當同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診
  • 在7天內，相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機上各有2名或以上的乘客經抵港檢測而確診

至於原有的另一指標，即一班抵港民航客機上有1名或以上的乘客經抵港檢測而確診，以及有1名或以上的乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，則維持不變。在機制下，衞生署將引用機制，禁止相關航空公司從同一地點抵港的民航客機着陸香港14天。
 
另外，只要從同一地區抵港的所有民航客機不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株，將禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天，同時亦會將相關地區列為極高風險地區，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。

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記者：郭詩詩

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