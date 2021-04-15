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【網絡熱話】風格詭異「靈堂風」主題房間　網民： 瞓上去包無病無痛！

休閒消費 15:23 2021/04/15

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Facebook專頁《奇葩裝潢分享中心》分享一間設計擺設如「靈堂」的出租房間。

一般而言，大家理想的房間裝潢擺設多數傾向日本簡約風或輕歐陸式。不過有室內設計師就一反常態，大膽以靈堂風為設計主題，更被網民向Facebook專頁《奇葩裝潢分享中心》投稿，隨即引來熱議。

點擊大圖了解出租房間詳情：

    點擊圖片放大
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經常報導裝修風格迥異令人難以理解的Facebook專頁《奇葩裝潢分享中心》分享一間設計擺設如「靈堂」一樣的出租房間。這間密封的房間沒有窗，只有四面白色牆，但最引人注目的相信是金色流蘇造型配中式花紋的黃色床。

房間整體擺設和色調都是採用黃色為主，加上5隻狗狗圖案的腳踏墊，也難怪網民留言表示一眼看上去就覺得像人往生時的臨時靈堂一樣。

有5隻靈犬引路，就差個提燈的......有種準備被接引西方的寧靜感。

而房間床邊的桌子還刻意鋪上黃色餐巾和放置金色瓷器餐盤，圖中更有文字描述可作下午茶餐桌使用，網民亦笑指是「高級的供桌」。

好高級的供桌…這個不是該放在床尾嗎？

這個分享至今在Facebook專頁已超過8600人按讚好，約2400次分享和1965個留言，不少網民笑稱「隔天醒來會看到家屬圍在旁邊跪著哭」、「終於出現透明廁所以外的激賞設計了」、「佛經已經在我腦海中浮現」。

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責任編輯：張懿慧

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