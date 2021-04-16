【校長專欄】小學男生愛說粗口被處罰 校長分享童年秘密令男生戒壞習慣

▲ 陳校長認為，責罰需要即時，但更重要的是跟進。

很多年前，還是當老師的時候，遇到過一位有說粗口習慣的高年級學生，有一次他被我當場捉個正著，證據確鑿，自然按校規處理。但當孩子犯錯，要處罰的時候，我們要照顧兩方面，除了要他們對自己的行為有承擔，要負起影響他人的責任以外，另一方面是既要防止他下一次犯同一個錯誤，同時間亦要兼顧到孩子的感受。

那一次，這個學生是在操場上大大聲說的。事件大概過了一個月左右，小息完結，學生正慢慢地在操場集隊時，我不經意地走過他身邊。



我出其不意地問﹕「而家仲有冇講粗口呀？」他先是一呆，然後理所當然地答道：「梗係冇啦！」其實沒有孩子想讓老師不爽的，除非本身覺得老師針對自己。

我回答﹕「我梗係信啦，不過講個祕密你知——我二年班就開始講粗口。」他立時目瞪口呆，想不到我會這樣回答。這個回答十分重要，第一因為我在分享祕密，學生的戒備心自然卸下；第二是他發現老師也和他一樣——會說粗口，自然覺得我站在同一陣線(當然不是)。當然，說實在的，又有哪個「頑皮的」男孩沒試過呢？

這樣說，其實是有所鋪排。

我說﹕「不過我後來冇講了。你知唔知點解？」他自然十分好奇，明明老師低年級已經說粗口，何解就戒除了這個壞習慣？

我回答﹕「因為我做咗風紀，好多低班同學成日都圍住我要我幫佢哋，好受歡迎。你估如果畀佢哋聽到我講粗口會點呢？」其實，這孩子個子高大，又是運動健將，也是服務生，在他服務低年級時，也是很多同學圍著他，十分受歡迎。這個回答，是希望學生能夠將我的處境遷移到他自己，讓他能想像到自己也在同樣的處境，繼而自行作出合適的決定。

他說﹕「嘩！咁實死啦。」他想到了我當時的處境，也慢慢明白自身情況。



我說﹕「咁你明啦！仲有呀，同我保守祕密。」在這個對話當中，目的已經達到，加上我提及要保守秘密，他就會不斷在心中想，因為孩子們一有祕密，其實就很想跟最好的朋友分享，於是在考慮說與不說的時候，他又再重溫一次整個對話，這就是操行堂溫習了。

這時，學生們排好隊伍上課去。

所以，責罰需要即時，但更重要的是跟進，調整回孩子的心理狀態，拿捏適當的時候教導，但是在繁忙而短暫的上課時段，這就是老師和家長的考驗了。孩子不時都會犯錯，或大或小，但我們如何處理，是個更重要的課題呢！

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