【求醫無門】10個月大嬰兒發高燒遭4間醫院拒收　媽媽半夜開直播崩潰哭求：救救孩子

▲ 泰國一名10個月大的孩子發高燒至39°C，媽媽網上哭訴求醫無門。

聞者傷心，泰國一名媽媽最近一個深夜裡在網上開直播求助，哭訴自己年僅10個月大的孩子發高燒至39°C，而她和老公帶著孩子到處尋醫，卻一連遭到4間醫院拒收，最終不得已下只能網上求助，不少網民深表同情。

該名媽媽周日（11日）半夜在Facebook直播稱，自己已被3間醫院拒絕，仍在等候第4間醫院答覆：

我們已經等候了8個小時，真的等不起了。孩子感染病毒、高燒不退，求求你們救救孩子。孩子情況很嚴重，醫院不接受請直接說，我們才能盡早到別處求援。

直到早上6點，這名媽媽再在網上透露，仍然未有醫院願意接收她的孩子。她懇求網民幫忙，若果知悉哪一間醫院願意接收孩子，請盡快告知她。

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求助影片引起極大迴響，轉發量超過3.5萬次。網民對他們的遭遇表示同情，並祈求孩子康復脫險。

泰國空軍醫療機構表示，布彌波醫院（Bhumibol Adulyadej）已聯絡上該名媽媽，孩子前已脫離生命危險，並被接往醫院接受治療。同時證實了這名孩子曾遭到4間醫院拒收，而基於確保病人私隱，不會公布詳細病情。

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責任編輯：羅嘉欣