  • 23°C
香港時間 : 2021415日 (週四) 12:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求醫無門】10個月大嬰兒發高燒遭4間醫院拒收　媽媽半夜開直播崩潰哭求：救救孩子

健康 11:31 2021/04/15

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

泰國一名10個月大的孩子發高燒至39°C，媽媽網上哭訴求醫無門。

聞者傷心，泰國一名媽媽最近一個深夜裡在網上開直播求助，哭訴自己年僅10個月大的孩子發高燒至39°C，而她和老公帶著孩子到處尋醫，卻一連遭到4間醫院拒收，最終不得已下只能網上求助，不少網民深表同情。

該名媽媽周日（11日）半夜在Facebook直播稱，自己已被3間醫院拒絕，仍在等候第4間醫院答覆：

我們已經等候了8個小時，真的等不起了。孩子感染病毒、高燒不退，求求你們救救孩子。孩子情況很嚴重，醫院不接受請直接說，我們才能盡早到別處求援。

直到早上6點，這名媽媽再在網上透露，仍然未有醫院願意接收她的孩子。她懇求網民幫忙，若果知悉哪一間醫院願意接收孩子，請盡快告知她。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

求助影片引起極大迴響，轉發量超過3.5萬次。網民對他們的遭遇表示同情，並祈求孩子康復脫險。

泰國空軍醫療機構表示，布彌波醫院（Bhumibol Adulyadej）已聯絡上該名媽媽，孩子前已脫離生命危險，並被接往醫院接受治療。同時證實了這名孩子曾遭到4間醫院拒收，而基於確保病人私隱，不會公布詳細病情。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

兒童健康 健康問題 醫院及院舍 醫療機構 網絡熱話 Facebook 泰國

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
14:13 2021/04/12
【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中
19:10 2021/04/09
【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中