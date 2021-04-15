【積口德】林芊妤盼網民別再傷口灑鹽　Coffee：將快樂建築在別人的痛苦上

▲ Coffee希望不再將快樂建築在別人的痛苦上。

昨日衞生署公布有兩名孕婦接種復必泰疫苗後不幸流產，由此令部份網民聯想到早前透露曾接種疫苗、第二胎不幸流產的31歲林芊妤（Coffee）。

林芊妤在今日（4月15日）於個人社交媒體澄清事件，回應自公開流產消息後網民對自己的惡意評論，並希望大家不再將快樂建築在別人的痛苦之上。

【失胎傷痛】Coffee林芊妤剛發現懷第二胎就自然流產 婦產科醫生：懷孕約有10至15%流產風險

▲ 有老公和兒子相伴。（IG圖片）

【失胎傷痛】Coffee林芊妤剛發現懷第二胎就自然流產 婦產科醫生：懷孕約有10至15%流產風險

打針是為兒子

Coffee在IG表示，因為有兩名孕婦接種疫苗後不幸流產，所以有不少傳媒向她求證是否其中一人：「昨晚一大堆記者不停致電給我，問我報導中打疫苗20週流產婦女，是否就是我本人？我在這裡再澄清一次吧，我屬於不夠12週的早期流產，所以並不是我。」

然後她表示的確一直想再生第二胎，可是一直努力仍未能成功，所以「開始認為自己是很難懷孕」。而她在放棄再生時收到可接種疫苗的消息，於是去打針，可是卻不知道自己當時已懷孕。

林芊妤同時說明接種疫苗的初衷：「其實只因為想好好保護兒子，我的工作經常要出去接觸不同的人，例如廠商、拍攝人員或員工等等，所以我們才打算去接種，減低將病毒傳給兒子的機會。」

▲ Coffee早前在IG公佈流產消息。（IG圖片）

懷孕不在計劃內

這次懷孕並不在Coffee計劃之內：「也正因為如此，我們上個月開始再沒有去試孕，也特別避開排卵期打算接種疫苗有抗體後，兩個月後再繼續試，怎料到反而在一星期前，發現自己竟然懷孕但也開始流產。」

她也反覆思考流產原因稱：「我開始不停去尋找原因，的確疫苗令免疫力改變有可能流產，但我屬於很早期的自然流產，也有可能是胚胎不健康，也有可能是因為我的工作壓力，也有可能是長期休息不足，也有可能是因為我曾經的婦女病，種種的原因在腦海中不停浮現。」

▲ 一家三口。（IG圖片）

最後林芊妤想通，不再追究流產原因：「所以那兩天真的很失落，不停怪責自己，但重點是兩天後我想通了，事情已經過去。而我只能選擇的只有面對，所以也不再去探究問題的根源，好好休養心情之後再接再厲。」

但當恢復之際，Coffee再次被勾起傷痛：「正當我心情恢復了一點，昨晚的記者們電話，又再次勾起了我的痛。」

【媽媽最痛】林芊妤懷第二胎不幸流產 Coffee：生活有時會讓人摔一跤

不要雪上加霜

但最令林芊妤受傷，是有人將過於激進的言論轉發給她：「但這不是我選擇出帖的原因，而是因為連登，有些人更將當中的討論發給我看，令到我有很大的感觸，也許殘酷的世界中，我們只專注到別人的攻擊。」

Coffee希望大家的不會有她同類經歷：「但令我感受最大的是，雪中送炭的人，實在太感謝你們路見不平拔刀相助，同時也謝謝那些看我跌倒會笑的人，是你們令我變得更堅強，但我也希望你們的另一半，不會有我這經歷。」

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林芊妤續希望大家不要為自己一時之快，卻令別人心理造成長遠傷害：「因為這種身心的痛，真的是普通人不會明白，我也希望你們的人生能快樂些，不再將快樂建築在別人的痛苦上，願這世界更美好。」



最後Coffee以標籤表示：「#醜陋令我們更珍惜身邊愛自己的人」

同場加映：林珊珊林子善訪問