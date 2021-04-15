【伙記辦大事】楊明接種第二劑科興疫苗　網上騷針紙：希望快啲有抗體

▲ 完成接種第二劑科興疫苗，楊明晒針紙：「希望快啲有抗體！」

新冠肺炎疫苗接種計劃於上月開始，香港曾接種新冠疫苗後死亡人數為16人，其中14人注射科興。楊明與女友莊思明於一個月前接種科興疫苗，昨日（4月15日）二人接種第二針疫苗，暫時未見身體有異樣。

現年40歲、涉醉駕候審的楊明，於上月16日與女友莊思明接種新冠肺炎疫苗，當時在香港已出現接種疫苗後的死亡個案，涉及的都是來自科興疫苗，不過楊明與女友未有因此懼怕，依然選擇注射科興。

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▲ 上月中楊明與莊思明一同接種科興疫苗。（instagram圖片）

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楊明沒感不適

楊明在接種第一支疫苗後，已揚言完全沒有不適的感覺，同時稱：「其實打邊隻疫苗都冇所謂，最緊要大家都健康！為己為人，為抗疫，打疫苗係最有效控制疫情嘅方法。」

一周後，楊明為醉駕案上庭，本來拒認「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」的他需要還押候審，但因其代表大律師清洪提出推翻早前認罪答辯，而獲准保釋候查。

▲ 楊明昨日完成第二劑接種。（instagram圖片）

之後楊明一直低調，沒有再在社交平台更新近況，同時也因有案在身，他一律缺席有份主演的新劇《伙記辦大事》所有宣傳。

直到在昨日，他才更新社交平台，表示已接種第二劑新冠疫苗。雖然他稱與女友同時接種，但二人未有像之前一樣貼出合照。楊明分享手執疫苗接種紀錄的照片，並留言謂：

完成第二針，感覺良好，希望快啲有抗體，只要我哋呢群經常外出工作嘅人減少感染機率，咁傳染俾小朋友同老人家嘅機率亦會大大減低，大家加油💪 #打邊隻都唔係問題 #最緊要人冇事 #科興 #中國香港

而莊思明亦有貼出展示接種紀錄的個人照片，並謂：「護己護人，齊打疫苗。我兩針完成啦！」

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▲ 莊思明同樣於昨日完成接種。（instagram圖片）

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新冠疫苗接種計劃展開至今，本港已經有累計16宗死亡個案，當中14人注射科興疫苗，昨日更有兩名孕婦接種復必泰後流產個案。

娛圈中人包括莊思明的胞姊莊思敏、林青霞、譚詠麟、肥媽、陳榮峻、吳香倫、張瑪莉、孫慧雪、林芊妤等人均已接種第一劑新冠疫苗。

▲ 二人拍拖做檢測。（instagram圖片）

同場加映：何遠東專訪