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駱惠寧：中央出手處理危害國安行為必到位　讓外國勢力留教訓

政治 11:23 2021/04/15

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中聯辦主任、香港國家安全委員會顧問駱惠寧，出席全民國家安全教育日開幕禮。（網上截圖）

中聯辦主任、香港國家安全委員會顧問駱惠寧指，國家安全是發展的首要前提，也是國之大計，強調中央一向是言必行，行必果，對一切危害國家安全和香港繁榮穩定的行為，中央該出手時就出手，一旦出手必到位，強調會對一切橫蠻干預香港事務，提出以香港作棋子的外國和外國勢力，該反制就堅決反制，讓他們留點教訓，中央將全力支持特區政權機關，依法懲治一切危害國家安全的犯罪活動，全面支持因捍衛國家安全而受威脅打壓的團體。

駱惠寧在全民國家安全教育日開幕禮致辭時指出，特區政府要承擔起維護國家安全的憲制責任，這是特區各行政立法司法機關的共同責任，讚揚特區政府過去一年的工作，有目共睹，認為在香港國安法實施後，香港有了法律、機制和隊伍，執行和落實相關責任尤其重要，凡破壞國家安全，需硬對抗，就依法打擊，需軟對抗，就依法監管。他稱，對破壞國家安全的人，手硬對抗就依法打擊，手軟對抗就依法規管，在涉及國家主權安全和市民根本福祉的大是大非面前，直面和解決問題，才是愛國者治港的最好體現。

他表示，港人亦要積極履行維護國家安全的法定義務，指香港社會曾經付出昂貴代價，市民有切膚之痛，上個月有238萬名市民簽名支持修訂完善選舉制度，顯示勢不可擋的主流民意，認為中央出手制訂《港區國安法》和完善香港選舉制度，是利劍和堅盾，是解決經濟民生深層次問題的必備條件。他呼籲市民共同築起維護國家安全的銅牆鐵壁。

他指出，一年來，香港沒有出現大規模資金流出等危言聳聽的現象，銀行的總結餘增至近4年來的高位，引述外國傳媒指，港區國安法使香港市場和投資變得更穩定，是事實勝於雄辯；去年6月香港國安法實施，終結香港在國家安全不設防的歷史，完善選舉制度亦堵塞反中亂港分子，利用選舉進入管治架構的制度漏洞，形容兩項措施是維護社會穩定守護香港未來的利劍和堅盾。

駱惠寧稱，小船變大船才能乘風破浪，小家離不開祖國的大家，相信國安法深入實施和完善選舉制度，特區將擁有比任何時期更安全穩定的發展環境，香港未來一定是美好。

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記者：尹櫻霖

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