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【閨密下午茶】國金SHE舍推浪漫玫瑰high tea　聯乘天然護膚品牌gulsha送體驗禮包【內附詳情】

休閒消費 11:45 2021/04/15

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

土耳其護膚品牌gulsha聯乘SHE舍推「大馬士革玫瑰花園下午茶」色香味俱全的中式點心套餐。

春天來臨，風和日麗、繁花盛開！今個春天，gulsha與SHE舍 ，這兩大祟尚天然健康食材與原料的品牌，再度聯乘合作設計「大馬士革玫瑰花園下午茶」色香味俱全的中式點心套餐，多款點心及飲品均以玫瑰為主題，並以巧思巧手創製出獨特造型，特別推介包括香檳金蝦餃、上湯玫瑰金魚餃、花之戀等，甜點方面則有玫瑰燕窩蛋撻、紫薯玫瑰水晶糕等。當中全無添加任何色素，採用天然食材，例如以紅菜頭的顏色製作，堅持健康品質。

由即日起至2021年5月23日，凡於SHE舍享用gulsha x SHE舍 兩人份量的「大馬士革玫瑰花園下午茶」套餐（價值HK$398），即送gulsha晨露純玫瑰護膚體驗禮品包2份，包括「晨露純玫瑰精華油」及「晨露純玫瑰潔面粉」（價值$216），讓女士們由內至外皆汲取到玫瑰之護膚功效，在春天養出透亮光澤的水潤肌！

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「大馬士革玫瑰花園下午茶」詳情

地址：中環國際金融中心商場3樓3025-3026 & 3031-3066號舖

電話：2110 0153

日期 : 由即日起至5月23日

時間 : 星期一至日(Mon to Sun) 3:00pm – 6:00pm

收費 : $398 /2位用 (另加一服務費)

記者：曾嘉善

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