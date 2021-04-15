【重回娘家】梁嘉琪離開TVB轉賣時裝　往開電視主持飲食節目：開始増肥之旅

▲ 梁嘉琪將為開電視主持新節目。

梁嘉琪於去年已與TVB完約低調離巢，結束13年的賓主關係。梁嘉琪當時解釋指離開大台之後因疫情關係，接下來專心發展個人Instagram網店，打理自家設計裙的生意，並間中接拍廣告及出席活動，可是甚少亮相幕前。

直至今年2月，梁嘉琪重返電視幕前，逢星期6都會為港台電視31中的文藝節目《周末八點半》擔任主持。

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▲ 梁嘉琪將為開電視主持新節目《關於早餐的一些事》。（Instagram圖片）

梁嘉琪主持飲食節目

在昨日（4月14日），梁嘉琪在Instagram透露新動向，表示將為香港開電視拍攝《關於早餐的一些事》，節目將於5月起播出。

她並叫觀眾記得留意：「明天開始成個月開始増肥之旅喇！嚟緊你地要晚晚開電視喇！新嘅飲食節目五月開始喺「開電視」同你地見面不負我望，個rundown不斷食食食，你地放長雙眼睇我肥成點啦！」

梁嘉琪於有線電視出身，所以往香港開電視發展可說是「返回娘家」。

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由有線到TVB

現年40歲的梁嘉琪在2003年於香港演藝學院畢業，尚未畢業已獲有線邀請擔任娛樂台主播，故有線可說是她在演藝圈中的「娘家」。

之後，她又參加電視劇《伙頭智多星》女主角招募，奪得冠軍。後來，她加入有線電視主持《怪談》節目，因一次戶外探鬼團中畏懼大哭而火速成名。

2007年，梁嘉琪在演藝班同學王祖藍引薦下加入TVB，與李佳芯和黃翠如齊成為當時從有線過檔TVB的三小花。

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▲ 梁嘉琪是元祖級是非精。（網上圖片）

《學是學非》元祖主持

初時，她以主持收費頻道的節目為主，後來參與劇集《學警狙擊》演藥煲而為人熟悉，知名度大大提升。

梁嘉琪拍攝過不少劇集，如《女拳》、《愛我請留言》、《老表，你好hea！》，及《師奶Madam》等。

2013年，梁嘉琪與李佳芯、麥美恩、湯洛雯及黃心穎成為「是非精」，為資訊節目《學是學非》任主持，節目大受歡迎。不過後來因各藝人有不同工作，「是非精」已多次換人，梁嘉琪就可算是元祖級的「是非精」。

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