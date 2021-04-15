【親子鑑定】港女與父母外貌相差太遠疑非親生　醫生從血型看親子關係解構身世之謎

▲ 醫生從血型看親子關係。

朋友問我，她的血型是A型，爸爸的血型是B型，從基因的角度來分析這是可能發生的嗎？

從她小時候開始，身邊的人都不時半開玩笑地說她是領養的孩子。雖然她不是金頭髮，藍眼晴，但她的確長得跟父母及兄弟姊妹很不一樣。

血型是身世的重要線索，紅十字會有一個應用程式可以從父母的血型去估計子女可能出現的血型。電腦一算，她母親的血型只可能是A型或AB型。但是我朋友母親一直沒有透露自己的血型。那麼身世之謎怎樣才可解開呢？

坊間有親子DNA鑒定的方法，不難找出眼前的父母是否生父或生母。我的朋友已經長大成人，真相是什麼到最後可能也選擇不再去深究。

從醫一段日子，身邊的醫生朋友就算發現病人子女的血型有可疑，如非必要也不一定會選擇告訴涉事的人士。母親應該知道孩子的父親是誰，但「父親」則可能不知道孩子的生父另有其人。真相往往是殘酷的，足以摧毀一個家。

當事人有些也會選擇尋根究底，古時有滴血認親，今天我們除了用血型方法去簡單評估，也有DNA鑒定的方法。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「從血型看親子關係」