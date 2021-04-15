【著數優惠】朗豪坊食買限時半價或買一送一　逢周四感謝日推獨家快閃優惠【內附詳情】

▲ 朗豪坊由即日起至5月6日，會逢星期四舉行ThursGiving活動，各商戶推買一送一或半價優惠。

朗豪坊由即日起至5月6日，會逢星期四舉行ThursGiving活動，每個星期有多間不同類別的商戶推出每周一日限定半價或買一送一的快閃獨家優惠，至於美容專區BEAUTY AVENUE亦同步於即日起至5月2日舉行折扣優惠活動，令你用超抵價錢，一日內吃到盡、買到盡！

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朗豪坊的ThursGiving活動由即日開始，每個星期四將設不同主題，由不同商戶推出限定半價或買一送一的快閃獨家優惠。好像今天的主題為「FoodieThursday」，打頭陣登場就有Godiva黑朱古力軟雪糕、Isaac Toast經典火腿芝士吐司、MARKS & SPENCER FOOD鮮奶咖啡、西樹泡芙的麻糬蕃薯芭芙等買一送一優惠；另有Passion馬卡龍禮盒6件裝、火車頭越南餐室的火車頭招牌湯河等則以半價發售。

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繼本周四的「FoodieThursday」主題以外，之後將有「OOTDThursday」、「PlayfulThursday」及「GlamUpThursday」，會包括時裝、皮鞋/手袋、玩具及禮品等產品，想知更多優惠商戶名單，可瀏覽商場Facebook專頁。

此外，朗豪坊BEAUTY AVENUE亦將於即日至5月2日舉行一眾美粧迷最期待的BEAUTY GALA，超過200款人氣美粧新品、精選套裝低至4折發售！

記者︰梁靜詩