【消委會】平安鐘服務存魔鬼細節　事主未符資格「免費」變收費

▲ 平安鐘的供應商近年有所增加，服務亦日趨多元化。（經濟日報資料圖片）

隨著人口老化，平安鐘服務（為長者或有需要人士提供緊急召援服務）的供應商增加，服務亦更多元化。惟消委會過去3年及今年至今共收到30宗與平安鐘服務有關的投訴。有供應商向領取傷殘津貼的市民推介服務，更聲稱對方可向政府申請資助，但事主最後因不符資格，原本「免費」的服務變需收費；亦有已安裝平安鐘服務多年的長期病患者，因新手機未能兼容舊版程式，需重新簽約每月多付數十元。

職員聲稱可向政府申請資助 選用服務後卻發現不符資格

張先生獲平安鐘服務公司職員以電話推介服務，在獲悉他領有傷殘津貼後，隨即介紹平安手機支援服務，月費210元，並指公司每月會贊助100元，申請者同時可向社會福利署申請資助餘款，即變相免費。他答應申請並提交文件，惟發現平安鐘服務公司分別收取 3個月合共630元，向社署查詢後獲回覆因事主是傷殘津貼受惠人，並非綜援受助人，暫未符合申請要求。

張先生質疑公司職員無清楚解說申請津貼的資格，亦未有積極處理其退款要求，向消委會求助，經調停後獲全數退款。

新手機不支援舊版APP 用家須重新簽約轉用較貴的升級版本

長期病患者梁先生因家人長期不在港，多年來有安裝平安鐘，最新室內平安鐘及專用手機APP服務合約月費198元，為期2年，但他使用半年後，購買的新手機未能與APP相容，向供應商查詢後職員建議他重新簽約轉用升級版，月費為208元。

梁先生不同意另簽新約，職員表示只可沿用原來手機上的舊版程式，梁擔心外出時缺少保障，要求方給予解決方案，最後獲以原合約組合收費（即198元）轉換升級版程式，直至合約期完結。

▲ 平安鐘服務供應商有自負盈虧的非牟利慈善團體，亦有私營商業機構。（經濟日報資料圖片）

定時問候服務次數不符預設期望

李女士為獨居的媽媽申請平安鐘服務時，職員指可提供定時來電提醒及問候，惟對方兩個月以來的來電次數少於10次，李女士大感失望，向公司反映，職員解釋人手有限，僅可維持每月2至3次問候服務，引起李不滿。公司解釋當日銷售職員為新入職，或未完全了解平安鐘服務，因而引致誤會，李最後決定終止服務及支付安裝費。

消委會提醒，平安鐘是特別為有需要人士而設的支援服務，對長者及長期病患人士尤為重要，然而他們或不善於詢問服務細節，故供應商在介紹服務時有責任清晰且全面向消費者提供服務性質、內容、合約條款、收費，以至申請相關資助等詳情，並應顧及消費者的實際需要，當他們提及一些特別要求時，予以耐性加以具體講解，避免發生不必要的爭拗。

消委會續言，長者在申請相關服務時，建議有家人或可信賴人士陪同，協助了解及細閱條款細則，方才簽署合約，以保障權益。

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記者：陳曉瑩