【消委會】兩大超市疫市加價1.9%　罐頭食品升近2成為最高

▲ 消委會公布2020年度超市價格調查，發現本港兩大超市疫市加價1.9%。

疫情打擊經濟，市民在購買日用品或食品時都更加精打細算。消委會公布2020年度超市價格調查，檢視本港2間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，發現在經濟低迷下仍較前一年上升1.9%，當中近65%超市貨品平均售價升幅超越整體通脹(0.3%)，當中罐頭食品的總平均售價飆升近2成，而急凍食品亦上升1成或以上，至於食米更連續3年加價。

消委會檢視本港2間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，當中有147項的升幅高於整體通脹的貨品中，佔總體65%。當中「罐頭食品」的總平均售價為升幅最高，達約2為。當中以「罐頭肉」的總平均售價升幅最為顯著，達25.1%。升幅最高的貨品依次為「長城牌火腿豬肉198克」（32.7%）、「天壇牌火腿豬肉397克」（27.8%）、「 長城牌火腿豬肉340克」（25.1%）、「皇滋味減鹽火腿午餐肉340克」（23.7%）、「水仙花牌五香肉丁142克」（22.8%）和「梅林優質火腿午餐肉340克」（21.2%）。

另外，「麵包╱蛋糕╱麵包醬」大類在去年的總平均售價上升6.4%，為年內升幅第二高的貨品大類，其中「包裝蛋糕」組別的升幅最高達 13.3%。

急凍食品方面，其總平均售價上升5.4%，當中有4成貨品的平均售價更升逾1成，當中「東東鮮蝦雲吞皇10粒170克」的平均售價升幅更達19.9%；另外4款「急凍肉類」中，亦有3款平均售價上升逾1成，其中「CP蜜汁雞翼230克」在2019年已上升7.4%，去年再上升10.3%。

至於疫情初期市民大量搶購的食米更連續3年加價。「食米」被分類為「糧油食品」類別，該類別的總平均售價上升3.4%，「食米」的總平均售價繼2018年及2019年分別上升10.7%及8.5%後，在去年再升4.7%。9款的食米中，有7款的平均售價在過去3年持續上升，例如在去年升幅較大的「金象牌頂上茉莉香米5公斤」，在2017年的平均售價為$52.9，在2018年及2019年則分別上升至$60.7及$65.9，而去年更上升至$73.8，其去年的平均售價較2017年上升了39.5%。

不過，部分貨品或受防疫措施和旅客減少影響而令年內的平均售價下跌。其中跌幅最大的一類貨品是「奶粉╱嬰兒尿片」，總平均售價下跌1.6%，消委會相信是與去年訪港旅客大幅減少有關。

消委會指出，過去一年疫情嚴重打擊經濟，失業率亦屢創新高，呼籲超市集團負起更大社會責任，避免調高糧油食品等日常必需品的價格，同度艱難時刻；而消費者亦應貨比三家，精明格價。

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記者：郭詩詩