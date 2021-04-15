【校長專欄】狠狠責備兒子後媽媽内疚痛哭 校長：切勿將孩子的不是無限放大

▲ 當爸媽在教導孩子的過程中感到困擾甚至情緒激動時，首先冷靜自己。

近日在家長討論區上看到一位媽媽訴說孩子上網課時不專心，媽媽在責罵他後情緒也崩潰並痛哭，其他網友爸媽接著也在討論區內互訴雷同「經歷」。有些家長坦言曾有類似崩潰表現，但亦有家長表示成年人以zoom形式開會也會不專心，何況是小朋友，因此應以放鬆及包融的心情去面對。



孩子也有窩心時

無論就讀的是幼稚園或小學，相信孩子們總有讓爸媽窩心的片段。如在幼稚園階段，孩子會為爸爸媽媽親手繪製並送贈心意咭；偶爾也會將自己最心愛的貼紙在意想不到的情況下送給你；也有父母在上班前，看著熟睡的子女那千奇百怪的睡姿而感慨時光飛逝，小朋友不知不覺地又長高了。

到了小學階段，子女可嘗到的「第一次亅也會更多：如第一次幫父母洗碗或收拾床鋪等……父母們在忙碌透頂的工作中驟然想起，也可算是營營役役生活中的一點甜。



勿讓表現成親子絆腳石

孩子是感受到父母對自己的關心，但也會因應父母的情緒反應，而害怕向爸爸媽媽表達回應。在此和大家分享一個真實的生活事件：一天傍晚，海豚爸爸收到海豚媽媽的電話，告知三年級的海豚仔自己開門外出了，在屋苑內的遊玩設施附近又找不著他。

海豚爸爸決定先行回家了解情況，但剛走出住處樓層的升降機，便發現海豚仔站在門前，海豚爸爸立即與海豚仔返家，先了解他何以在沒有成人陪伴下外出的因由，並向孩子說明不能以出走方式來表達自己的情緒，同時保證是次事件並不會因海豚仔訴說所想而責罰他。

過了兩天，海豚爸爸下班回家，工人姐姐遞上一張由海豚仔撰寫的字條：「爸爸，媽媽帶我外出呢，你們不用擔心。」晚上，海豚爸爸與海豚媽媽談起這事，海豚媽媽表示那是海豚仔自己自發書寫的。



孩子在家透過視像學習不經不覺已近一年時間，過程中父母難免會發現子女存在多項不恰當的學習行為，建議可先跟孩子溝通及了解，亦不能過度期望孩子在一次或數次的交談後便會有徹底改變，因進步是需要一點一滴慢慢累積而成。

當爸媽在教導孩子的過程中感到困擾甚至情緒激動時，也宜找機會讓自己先行冷靜下來，同時嘗試回憶一些孩子過往讓自己窩心的片段，切勿將孩子的不是無限放大，也別要不自覺地責備自己。

各位爸爸媽媽請謹記：「天下沒有最差的孩子，也沒有最不濟的父母。」大家都是為孩子的成長而努力。