【投訴司機】婆婆上巴士跌倒車長沒幫忙　港男網上公審反被嘲：揸緊巴士點幫？

▲ 婆婆上巴士跌倒車長沒幫忙，港男網上公審反被嘲。

近日有網民目睹一名年約80至90歲婆婆，上巴士時因無力失足坐到地上，用手抓巴士車門，他與幾名途人隨即扶起婆婆，但巴士司機全程未有協助，亦無上前查看其狀況。網民認為司機「涼薄」，遂於九巴Facebook專頁留言投訴，並將內容分享至Facebook群組，但反而遭到網民圍攻。

該名網民於Facebook群組「大埔 Tai Po」分享投訴內容，指事發地點為大埔廣褔道北行方向，一名年約80至90歲的婆婆，登上巴士時因無力而失足坐到地上，手抓著巴士門邊。樓主與一名男士見狀上前協助，其後亦有兩名女士前來扶婆婆上車，並將其帶到座位安頓好。

不過事發期間，巴士車長全程未有參與協助，亦沒有上前查看婆婆的情況。樓主在文中表示，「不可說他有錯」，但認為車長的行為很「涼薄」，完全事不關己。他指責：

大企業的員工，我想也應有份社會責任感！未知貴公司在職培訓課程內容有無緊急情況如何處理？乘客安全措施？

樓主將投訴內容截圖分享都Facebook群組，並配文「只想分享感受，所以不提供巴士號碼及姓名！」。不過，樓主的控訴似乎未獲得網民認同，網民更一面倒批評樓主的做法，紛紛留言「司機揸緊車又點落車睇呀」、又揶揄「就快街邊呀婆中六合彩都關車長事」。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣