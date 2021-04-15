【親子好去處】奧海城麵包超人春日祭　設免費打卡位玩具試玩區

▲ 「麵包超人春日祭」由即日起至至5月2日期間於奧海城2期舉行。（相片來源：奧海城）

小朋友最愛的麵包超人已登陸奧海城！由即日起至至5月2日期間，「麵包超人春日祭」玩具推廣區將於奧海城２期地下主題中庭登場，有超過200款麵包超人精品以優惠價發售，更設攝影打卡區、扭蛋專區、玩具試玩區等，粉絲切勿錯過。

「麵包超人春日祭」推廣區內，有充滿春日氣氛的大型櫻花樹和麵包超人與細菌人的大型毛公仔坐陣。玩具試玩區供小朋友試玩各款不同類型的麵包超人玩具，凡於場內購買任何產品更有機會參與自駕遊呠呠車體驗。於場內不同區域集齊四個角色印章，即可憑集印卡換領麵包超人春日祭立體卡乙枚。

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場內有超過200款麵包超人兒童及嬰兒玩具，指定貨品更以優惠價發售，也有優先發售的多款麵包超人T恤及嬰兒口水肩。消費滿指定金額可獲得會場限定贈品，如多款顏色的麵包超人特色氣球及可愛造型麵包超人紙袋。可愛又充滿力量的麵包超人將會於4月18日星期日到場同各位大朋友小朋友見面，消費滿$100或以上，即可換領拍照券一張。每節名額先到先得，額滿即止。

麵包超人春日祭

地址：大角咀海庭道18號奧海城２期地下主題中庭

日期：即日起至5月2日

開放時間：12nn - 8:30pm

記者：張頌婷