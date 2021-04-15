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【爭產風暴】網傳兒子迫母親賣樓分300萬　拆屋寫大字報洩憤︰我要嘅係尊重

親子 12:17 2021/04/15

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網傳一名兒子為了移民，迫母親賣樓分300萬不果，便拆屋寫大字報洩憤。

一層樓可以給家人一個安樂窩，亦有機會為此反目成仇。昨日（14日）在facebook群組流傳多張相片，疑是一名兒子強迫母親賣樓索取300萬不成，不惜拆屋在牆上寫「大字報」洩憤，相中可見屋內一片狼藉，更有警員到場調查。

一名網民在facebook群組《香港人移民互助社團》上載多張有關照片，可見屋內家俬被拆爛、電視被推倒，地上滿布雜物及玻璃碎片，而房間的床鋪亦有損毀。兒子更在客廳牆身寫上「大字報」，重申要分身家。

To老媽，我想你應該還不是很明白。我不是在外住到六月份，我係要分一半房屋的價錢，3百萬。之後過我自己的生活，我不會回來的了。

    點擊圖片放大
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另一牆壁亦有寫上︰「我要嘅係尊重，對自由、尊嚴、平等嘅待遇。」上載相片的網民在帖文中表示，該名搗亂者將會移民，要阿媽賣樓分錢不成，故拆屋洩憤，而圖中亦見有警員到場調查。

帖文引起網民議論紛紛，鬧爆搗亂者是不孝子、反骨仔，質疑對方有沒有幫手供樓；但不少網民認為，不應單憑幾張相片就斷定對方是為了移民。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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