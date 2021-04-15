【罕見事故】7歲男童全身麻醉拔牙昏迷41日　兩度命危醫院至今未確定昏迷原因

▲ 7歲男童全身麻醉拔牙昏迷41日命危。

陝西西安7歲男童日前接受全身麻醉拔牙手術後，昏迷不醒41日，期間更2度命危。院方坦承情況不樂觀，正與專家會診，但至今仍未確定男童昏迷原因。

綜合內媒報道，7歲男童因上頜有多生牙，故於3月3日入住西安市兒童醫院口腔科病區，並於次日（3月4日）進行全身麻醉多生牙拔除手術。全身麻醉的原因是因為男童年紀尚小，加上以前有癲癇病史，如局部麻醉，在拔牙過程中可能誘發癲癇發作，非常危險。

▲ 7歲男童全身麻醉拔牙昏迷41日。

拔牙後，男童安全返回病房，但男童父母感覺孩子一進普通病房後，就狀況不妙。

進病房後我孩子就暈倒了。我們一直跟護士說：我娃嘴唇不對，眼睛也不對。做了5分鐘霧化，又做了10分鐘激光，我媳婦看到監測儀上的心率跌到60了，趕緊跑去把醫生叫來搶救，搶救了50分鐘，後來進ICU，不能自主呼吸，一直昏迷到現在。

目前，男童已經昏迷41日，期間兩度命危，醫院尚未對男童昏迷的原因作出明確解釋。

第一次跟我們說的是喉嚨有異物，第二次說是麻醉藥問題，第三次說是綜合原因。

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涉事西安市兒童醫院外科重症監護室史姓負責人表示，男童昏迷為罕見事件，現時情況不樂觀，男童意識很不清楚，需使用呼吸機進行輔助呼吸，整整6星期處理昏迷狀態。院方已調用所有專家進行會診，積極維持孩子生命體徵穩定。

這是一個我們非常不願意看到的小概率事件，這個事情確實很少見，有一些環節我們也不能理解。

他又指，目前討論的原因或是綜合因素，考慮到孩子本身潛在的基礎病因，癲癇是需要考慮的因素，還有藥物代謝的原因，或男童出現氣道痙攣。

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責任編輯：羅嘉欣