【新冠疫苗】兩孕婦接種復必泰後流產　陳漢儀建議孕婦接種前應諮詢醫生

▲ 衞生署署長陳漢儀表示，懷孕者不應接種科興疫苗，若有意接種復必泰疫苗，可先諮詢醫生意見。（經濟日報資料圖片）

衞生署昨日經傳媒查詢後公有，早前有2名孕婦接種復必泰疫苗後流產，衞生署署長陳漢儀表示，懷孕者不應接種科興疫苗，若有意接種復必泰疫苗，可先諮詢醫生意見。醫院藥劑師學會會長崔俊明則建議適齡懷孕及有固定性伴侶的婦女，可以在接種疫苗前先驗孕，及與醫生商量。

衞生署於昨日(14日)表示，周一(12日)接獲醫管局呈報指一名32歲女子上周接種復必泰疫苗，周六檢出已懷23至24周新孕，惟翌日流產；另一名同為32歲女子上月25日檢出懷孕，2日前曾接種種復必泰疫苗，惟至8日後同流產。衞生署指均未有證據顯示與疫苗接種有關。詳情請見【下一頁】

衞生署署長陳漢儀今日(15日)表示，懷孕者不應接種科興疫苗，若有意接種復必泰疫苗，可先諮詢醫生意見。就有議員關注接種中心職員有否於孕婦接種前預警，陳漢儀指，預約接種的網站列出不應接種情況，醫護於疫苗中心亦會再了解接種者的情況，建議預備或有計劃懷孕的婦女，可先於接種疫苗前驗孕。

醫院藥劑師學會會長崔俊明接受電台節目訪問時提到，BioNTech曾招募少量孕婦做臨床試驗，惟因數據不足難以確立安全性，故只於使用說明書中提到，孕婦須於好處大於風險的情況下才可接種，建議適齡懷孕及有固定性伴侶的婦女，可於接種前驗孕及與醫生商量。

另外，對於陸續有接種阿斯利康及強生疫苗後出現血栓個案，崔俊明認為或與疫苗使用「腺病毒載體」技術有關，認為如果可選擇情況下，可盡量避免接種。他又指，包括以「重組蛋白技術」生產的美國「novavax」疫苗，好處是產生抗體能力高，有效率逾9成，但由於藥廠細未知供應如何。

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責任編輯：陳正怡