【認罪判囚】涉旺角非法集結兼藏鐳射筆　地盤工認罪囚8個月

▲ 被告呂葆華今（15日）於西九龍裁判法院被判監8個月。（資料圖片）

2019年11月30日晚旺角發生示威衝突，32歲患讀寫障礙的地盤工涉參與非法集結及攜有鐳射筆，經審訊後被裁定1項參與非法集結罪成，今（15日）於西九龍裁判法院被判監8個月。裁判官指，現場有人擲汽油彈，雖然沒有人受傷，但汽油彈構成風險，惟沒有證據顯示被告曾擲汽油彈，但他參與聚集的影響亦不能低估；而讀寫障礙不是嚴重智商缺陷，並非減刑理由。

被告呂葆華（32歲）報稱地盤工人，被控參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪，審訊後被裁定參與非法集結罪成。

裁判官今判刑時指，案中非法集結事前有人於網上號召，現場有人擲雜物及少量汽油彈，而有人擲汽油彈即代表有事前計劃。警員曾供稱現場約有250至300人聚集，並有人設路障，而路兩旁亦有商店，事件中沒有人受傷或財物損失，惟汽油彈構成人命傷亡及財物損失風險。

裁判官續指，雖無證據顯示被告曾擲汽油彈，惟案中集結持續約2小時，被告曾經叫喊口號，個人參與聚集的影響亦不能低估，遂以8個月為量刑起點，辯方求情指被告有讀寫障礙及過度活躍症，惟並非嚴重智商缺陷，故非減刑理由。

裁判官最終判處被告監禁8個月，即時入獄。

控方案情指，2019年11月30日晚，示威者在旺角道向警車投擲雜物及汽油彈，警方施放催淚彈驅散，警員吳國俊於翌日凌晨在旺角新填地街截停被告，並從被告褲袋內搜出1支鐳射筆；被告於警誡錄影會面中承認在彌敦道及亞皆老街交界參與非法集結，而涉案鐳射筆由他人手中所得。

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記者：王仁昌