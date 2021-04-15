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【國家安全教育日】學校舉辦問答比賽等學習活動　小學生稱不理解基本法及憲法意思

社會 12:13 2021/04/15

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本港今天（15日）迎來港區國安法實施後的首個「全民國家安全教育日」，有小學安排多項以國安為主題的學習活動。（陳靜儀攝）

本港今天（15日）迎來港區國安法實施後的首個「全民國家安全教育日」，有小學安排多項以國安為主題的學習活動，有學生說，活動中學習了有關基本法的知識，不過亦有學生表示，不明白什麼是憲法、基本法。

上水的鳳溪第一小學舉辦多項有關基本法、國安法的活動，包括問答遊戲，標語比賽等，校長冀活動可讓學生認識國家建身份認同，詳情即看：【下一頁

參加問答比賽的小六張同學認為活動很好玩。（陳靜儀攝）

參加問答比賽的小六張同學認為活動很好玩，他本身有在網上看相關短片準備，認為學習國家安全很重要，「因為近年發生了遊行和一些不好的事，所以國家安全很重要。」但張同學坦言不明白部分字眼意思，例如「憲法」、「內外威脅」等，形容理解國家安全有少少難：「國家安全有好多種，又要知道什麼行動會犯法，內容都不簡單。」他又說平時課上老師不會講到與國家安全有關的內容。

讀二年級的陳同學就表示，今日透過遊戲學習有關基本法的知識，「但我大部分都聽不懂，答問題都是靠估。」他又表示，知道今日是全民國家安全教育日，但實際不理解「國家安全」是什麼意思。同樣就讀小二的朱同學則指，「最好玩是不用上堂」。

上水的鳳溪第一小學舉辦多項有關基本法、國安法的活動。（陳靜儀攝）

另外，學校安排學生在電腦室參加由教育局主辦的網上問答比賽，題目包括基本法內容、中國歷史等。小五廖同學在完成答題後表示，整體題目內容不算困難，不過大部分題目都沒有學過，只可以常理或推斷答案。她又覺得，現時開始學習有關國家安全的知識是合適的時間，「現時不會太早學，都差不多年紀，反正中學都要學。」

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記者：黃悅晴

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