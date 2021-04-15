【開心大綜藝】「余黨」麥美恩未受高層變動影響　傳Mayanne參演新一輯《巾幗梟雄》

自「獎門人」曾志偉回巢TVB掌管綜藝節目及音樂製作後，傳與曾志偉不和的余詠珊失勢，甚至已指她將離開TVB。一直被指為屬於「余黨」的麥美恩（Mayanne）卻未有受影響，而且工作不斷。

Mayanne有份成為重頭綜藝節目的《開心大綜藝》主持之外，同時也劇接劇，更有傳將參演新一輯《巾幗梟雄》，與視后鄧萃雯同場演戲。

麥美恩接受TOPick專訪，分享近日的工作安排，並希望令觀眾笑及帶來正能量。

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▲ （IG圖片）

麥美恩獲高層愛錫

談到近日兩台大戰，Mayanne表示：「其他事情不評論，最重要是做好自己，與台前幕後一起做好，帶最好的娛樂給觀眾。」

工作不斷的她謙稱自覺多年來很幸運：「很多高層都很愛錫我，這是我的福氣。可能因為我愛說話，會多跟人溝通，也有很多高層都願意幫助我、支持我，希望能做出成績給大家看到。」

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▲ 余詠珊和曾志偉一直傳出不和。

麥美恩望能跟鄧萃雯偷師

對於有傳Mayanne將參演新一輯《巾幗梟雄》，她澄清：「最近拍的劇集《愛上我的衰神》由嘟嘟（方駿釗）監製，新一輯《巾幗》系列同由他監製，可能因此令大家覺得我會有份演出，據悉《巾幗》仍在籌備，因為我正忙於拍攝《愛上我的衰神》，希望先做好現有的，所以不敢問太多仍在安排的事。」

她坦言也期望真的可以演新一輯《巾幗梟雄》，相信與鄧萃雯合作的話，定可在演技上獲益：「若有機會與鄧萃雯同場當然很好，她的演技大家有目共睹，而且很專業，也很想跟她合作，一定會有所得著。目前先為工作上及精神上打好底，以最Fit的狀態迎接未來的機會。」

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「余黨」麥美恩工作不斷

談到近況，麥美恩現正忙於拍新劇《愛上我的衰神》：「是套10集的短劇，關於一個人離開世界後會以另一角度去看這世界。我的角色已死，講述如何回到第一維度，也即現在我們身處的維度。」她續指：「此劇會與胡鴻鈞、陳嘉慧、馬貫東等合作，是個新鮮的組合。」

近年由新一代「綜藝女王」到同時兼顧演劇集，Mayanne解釋如何分配時間：「幕後會跟我溝通，了解體力上能否應付，幸運是溝通方面很好，即使是演戲份不重的角色，但角色會有多種層次，且能有發揮。很想自己進步，給不同的一面予觀眾看，並令觀眾笑及帶來正能量。」

▲ （東星圖片）

麥美恩為《開心大綜藝》一員

至於成為重頭節目《開心大綜藝》的主持之一，麥美恩表示興奮：「可以做回Live的感覺很開心，會有很多蝦碌事，腎上腺素上升，有不少刺激感。這次有很多人參與其中，Team Work很重要，希望各單位都能有所發揮，帶來很好的氣氛。」

Mayanne期望將來的節目會有現場觀眾前來看，「就似以前一樣，可以聽到那些即時的笑聲、掌聲，以及會有一些暖場表演給大家。」

記者：梁樂欣