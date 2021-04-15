【伙記辦大事】張名雅慘成箭靶噓聲下摘后冠　憑演技改變觀眾偏見

▲ 張名雅當年於爭議聲下奪冠。

TVB新劇《伙記辦大事》正在熱播，在昨日（4月14日）播出的《伙記辦大事》第3集劇情講，因為一單明星車禍掀起大婆同小三之爭，而張名雅飾演情婦錢瑪莉，與正印大婆（姚瑩瑩飾)因為遺囑問題起爭拗。

過往也曾在劇集演過小三角色的張名雅（Carat），現實中卻為幸福人妻，自4年前從與律師蔡錦豪結婚，誕下兩子後已減少幕前演出。

其實張名雅為2012年港姐冠軍，可是因為TVB在該屆搞「全民投票選港姐」，卻因為技術問題「撻cue」，結果未能由網民自選冠軍，她無奈於噓聲下當選。

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▲ 張名雅於劇裡演一名情深的小三。

張名雅騷演技

在《伙記辦大事》裡，張名雅演情深小三「錢瑪莉」，遭大婆控告落藥毒害丈夫，事實上「錢瑪莉」並不知情人正服食抗心律不正藥物。

張名雅在劇中對萬綺雯演的Madam Tsui哭訴：「其實他們一早已沒感情，不知她為何要纒著他，現在更搞到他出事，他不可以掉下我架。」騷內心戲演技。

▲ 喊戲充滿感情。

奪冠惹爭議

現年33歲的張名雅為2012年香港小姐冠軍，畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學的她，主修經濟商學，為馬國明及鍾嘉欣的學妹。

不過張名雅由參選港姐起已引不少是非，因為她是導演張堅庭的外甥孫，因此被外間指有先天優勢。

另外，當年TVB首度舉行「全民投票選港姐」，惟突然電腦系統失靈，改由現場評判選出三甲，原本票數領先的朱千雪未能奪冠，反而張名雅成為港姐冠軍，引來外界批評賽果不公，張名雅獲獎時更噓聲四起，TVB及通訊局終收到526宗投訴。

張名雅因此無奈令大眾對她初次印象不佳，影響星途，她主力在《東張西望》及《姊妹淘》任主持工作，劇集演出以客串為主。

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成為兩孩之母

直至2015年，她於電視劇《以和為貴》演活潑小三蘇花兒（Betty），其中更有幕獲徐子珊怒摑的戲份，被網民大讚收放自如，哭戲演得不俗。其後，她有份參演的電視劇《鬼同你OT》更大獲好評。

在2016年9月，張名雅榮升人妻，與拍拖1年半的圈外律師男友蔡錦豪結婚，同年11月宣布懷孕，翌年3月26日誕下長子蔡浚鏗（Mario）。2018年12月20日再為丈夫誕下細兒子蔡俊軒（Milo），升呢成為靚媽。

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產後極速瘦身

三年抱兩的張名雅身材未有走樣，產後僅兩個月便極速瘦身，體重回復至99磅，更不時於IG大晒泳衣照。張名雅亦分享過修身秘方，解釋陀B期間維持運動，包括散步及踩健身單車，故可保持著纖細蛇腰。

最近張名雅開始接拍劇集，包括劇集《七公主》，直言有戲癮的她不介意挑戰監犯等邊緣角色。

同場加映：高海寧專訪