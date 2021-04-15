【曱甴恐懼症】老婆害怕曱甴一發現就搬屋　三年搬18次老公崩潰申請離婚 【附滅蟲方法】

▲ 一名女子因為十分害怕蟑螂，一發現就搬屋，三年內搬了18次。

蟑螂出沒，把不少女性嚇得花容失色。印度波帕爾（Bhopal）一名女子極為害怕蟑螂，每次見到也會尖叫，甚至為避開蟑螂而搬家，三年內已搬家18次。對此，她的丈夫感到十分疲憊，並因忍受不了親友的嘲笑，最終決定申請離婚。

綜合外媒報道，該女子於2017年結婚，有次她在廚房發現蟑螂，嚇得大聲尖叫，立即跑走，找人幫忙，其叫聲嚇壞家人。事後，她拒絕再踏入廚房，並堅持搬屋。自此她一見到蟑螂就搬家，2018年夫婦倆首次搬家，結婚3年，他們已換了18間屋。

妻子稱會努力克服恐懼，但情況並無改善。丈夫曾帶妻子向多位精神科醫生求診，惟妻子拒絕服用任何藥物。妻子則指丈夫不了解她的問題，更試圖透過餵藥來宣告她精神錯亂。二人婚姻響警號，曾向社福機構求助，嘗試挽救這段關係，惟也無濟於事。多年來，丈夫及其親屬也為此感到尷尬及疲憊不堪，最終他受不住，決定申請離婚。

預防及消滅蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時指，不潔的環境及太多家居雜物，會令蟑螂（曱甴）判斷這些環境適合落地生根，從此後患後窮。綜合專家意見，預防及消滅蟑螂方法如下：

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根據食環署網頁資料顯示，蟑螂排出難聞的分泌物，可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹子、流眼水和打噴嚏。蟑螂體內亦帶有多種有害微生物，其身體表面則帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。

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責任編輯：羅嘉欣