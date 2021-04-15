【國家安全教育日】有小學辦問答比賽助認識國安概念　以「家庭紛爭勿找同學插手」解釋勾結外國勢力

▲ 上水鳳溪第一小學校長朱偉林期望，透過活動可讓學生認識國家及國家安全。（陳靜儀攝）

本港今天（15日）迎來港區國安法實施後的首個「全民國家安全教育日」，有小學安排多項以國安為主題的學習活動，包括問答比賽、標語設計比賽等，校長期望，透過活動可讓學生認識國家及國家安全。

位於上水的鳳溪第一小學安排多項活動，全校同學輪流參與，包括設有獎問答比賽，學生在閱讀壁報板上有關國家安全的內容後答題；學校亦準備攤位遊戲、基本法流動資源中心（流動車）到校。學生在成功完成遊戲後，會獲贈文具及一套基本法。

另外，學校今早亦安排早會，本地生及跨境生同步透過視像會議參與，一同唱國歌及觀看國旗飄揚的錄影，學校早前亦舉辦的國安標語創作比賽及「國家衛士角色」。

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有參與活動的學生表示，不理解基本法、憲法意思，詳情即看：【下一頁】

校長朱偉林表示，最重要透過活動讓學生認識國家及國家安全概念，並建立國民身份認同。對於小學生年紀尚幼，朱偉林承認有關國安法的知識會較難明白，因此學校着重讓學生先對國家安全有基本認知，並利用日常生活例子，「要學國安法中的勾結外國勢力等，如要小學生要理解國際層面的事件好難，因此老師會用家庭中的例子，例如兄弟姊妹有紛爭，會否叫同學幫手欺負細佬妹？」

朱偉林又不認同國家安全教育是「洗腦」，他指教導學生守法守規是理所當然，相信全球各國都有如此做法。

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記者：黃悅晴