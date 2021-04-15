【創業追夢】港插畫師自創少女水墨電腦畫　打開奢華品牌廣告插畫門徑

▲ 本地插畫師Jack Lee自創少女水墨電腦畫，打開了奢華品牌廣告插畫的門徑。

插畫其實每天都可以在生活中找到，當中以繪畫女性為主的插畫師Jack Lee，其作品由動畫、商業廣告、甚至時裝都有。最近他舉行了一個名為《elle》的展覽，不要看今天專攻繪畫女生的他對女性總是揮灑自如，原來首次面對繪畫女生時還感到非常有壓力呢﹗

▲ Jack背後這張大型作品由他、Felix Ip和Man僧兩大插畫高手共同創作。（攝影：曾耀輝）

近年因為社交媒體興起，令不少人可以容易直接觸到過往一些難以得知的人和事，特別在美藝方面，創作人可以藉著社交媒體得到曝光和找到出路。

筆者亦是因為這個原因得知Jack Lee這個名字，但原來這位書卷氣的男生，多年來，創作路上經歷甚廣，由平面設計、玩具設計、動畫製作、到今天成為獨立的插畫師，一切源自「喜歡繪畫」這四個字。Jack說：

從小就喜歡繪畫，中學時代受日本鳥山明的《龍珠》和井上雄彥《男兒當入樽》的漫畫所影響，就是喜歡在紙上不停的畫。長大後，順理成章希望日後的工作與繪畫有關，於是修讀平面設計課程，及後當上平面設計師後，才發覺繪畫只是平面設計工作前期的一部分。

▲ 當年Jack為Lane Crawford繪畫櫥窗，帶來日後為不少時裝品牌合作的契機。（圖片由受訪者提供）

不過，正所謂機會總是為有準備的人而設，經朋友的介紹，他開始踏上動畫創作。他說：

做了平面設計工作6、7 年，之後當上玩具設計，恰巧有朋友見我喜歡繪畫，於是介紹我認識意馬動畫工作室的創作總監Felix（葉偉青），入職後做一些concept art的設定，自己覺得運氣很好，適逢當時動畫公司須要人手，方可以加入這個大家庭，做著自己喜歡的事。

在不停的繪畫下，Jack不期然萌生了與其幫人打工，倒不如自己出來闖的念頭，誰知獨立後，遇上金融危機，幾乎一整年都沒有工作，雖然感到壓力，但在沒有工作的期間，Jack還是沒有停下來開始鑽研繪畫上的風格，而真正推動他的人與事，可說是與他簽下經理人合約一事有關。

面對人群繪畫增自信心

有一間來自英國的經理人公司來港開設分公司，他們專門為一些artists作推廣，我經朋友介紹下面試，當時他們看過我的作品後，對我的評語是欠缺個人風格，唯獨是他們對我一張只用了簡單線條繪畫的人像畫作大感興趣，更提議我不如循著這風格發展。 在簽下一年的合約期間，雖然只得到一份為Lane Crawford繪畫櫥窗的工作，但就是因為得到這個契機，日後不少時裝和女性品牌都找上門來。

▲ Jack Lee首次為時裝品牌繪畫插畫的Chloe。（圖片由受訪未提供）

與Jack合作過的時裝品牌眾多、包括Chloe、agnes b.和Emporio Armani等，除了為品牌的廣告繪畫插圖外，他偶爾亦會在品牌的宣傳活動上獻技，為出席的顧客造像。他說：

還記得首個邀請我的品牌是Chloe，在品牌的活動上為到場的顧客即時繪畫，自問當時一直欠缺膽量直接對人下筆，但經過這一次得到不俗的反應後，建立起信心，同時在繪畫時與顧客有傾有講，這一種即時的互動過程原來是很開心的，工作過後，自己的心亦隨之打開。 現在一些時裝或珠寶品牌邀約工作，我都會預先因應品牌的性質，而為他們度身訂造某些設定。

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眾裏尋她

在今次以《elle》為主題的展覽中，顧名思義主角就是女生，3個多月的籌備，刻下在展覽中集結了不少Jack新舊女生作品，既有彩色、亦有黑白，但兩者的共通點是看似是水彩和水墨畫作，背後原來是他多年下來在電腦上反覆研究出來的獨特描繪技巧。

我不是模仿水墨畫，而是用電腦創出另一種畫風。

▲ 《武道狂之詩》漫畫版封面由Jack Lee負責繪畫。（圖片由受訪者提供）

那麼你的作品都以女生為主，是不是不繪畫男生？

絕對不是呢﹗只不過少畫男生，而女孩子的髮型、眼神和嘴唇等都可以有更多發揮空間。

而這一群躍然於「紙上的美少女」，就在疫情下吸引不少支持者到場參觀，可見Jack有一定fans。

其實作為一位插畫師，一定要有自己的個人風格。這一行業不像打工，我都是誤打誤撞下入行，對於宣傳自己作品，我還是不太懂得，但如果年輕人要入行，讓人留下深刻印象的個人風格很重要。

Jack表示，個人宣傳亦不可少，可幸的是現在有facebook和instagram，只要有強烈的個人風格，就一定有人找上門來。

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《elle》Exhibition by Jack Lee

日期：16-18/4、23-25/4（逢星期五、六、日）

時間：1pm-7pm

地點：荔枝角億利工業中心310室（D2戲院對面）

記者：何偉雄