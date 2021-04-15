【堂食優惠】唐宮小聚推10元鮑魚酥﹑沙田乳鴿　食客可於全線4間分店享用【內附優惠詳情】

▲ 焗鮑魚酥。（唐宮小聚圖片）

主打摩登中菜新派粵菜館的「唐宮小聚」4月推出堂食優惠，最平10元可嘆沙田乳鴿﹑焗鮑魚酥等，並推出多款全新春日美饌，食客可於全線4間分店享用，數量有限，售完即止。

「唐宮小聚」表示，為慶祝唐宮集團上巿10周年，於4月12日至4月30日期間推出10元美食優惠，折扣優惠低至42折起，以回饋食客的支持。

點擊圖片即睇堂食優惠美食：

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優惠一：

每2人同行以堂食優惠價39元惠顧沙田乳鴿或麻辣乳鴿1隻（原價每隻59元)，即可以10元加購多一隻乳鴿（以茶位計）；4人則可使用優惠2次。

優惠二：

以10元享用焗鮑魚酥（原價每件29元)；不設消費限額。

優惠三：

以10享用選指定飲品，包括：

有機白豆漿（原價19元）

有機黑豆漿（原價19元）

港式奶茶（原價23元）

港式檸檸茶（原價23元）

港式咖啡（原價29元）

檸檬薏米（原價23元）

鮮榨蘋果汁（原價23元）

鮮椰皇水（原價23元）

懷舊可樂（原價19元）

零度可樂（原價19元）

▲ 優惠詳情。（唐宮小聚圖片）

▲ 優惠詳情。（唐宮小聚圖片）

「唐宮小聚」全新春日美饌包括：

咖喱雞葫蘆酥（3件）（原價49元 / 會員價45元）

水煮大花蜆（原價109元 / 會員價98元）

蒸三色餃（墨汁餃、紅菜頭餃、蛋白餃）（原價49元 / 會員價45元）

熱情果鮮果茶 / 紅菜頭鮮果茶（原價39元 / 會員價29元）

「唐宮小聚」全線4間分店地址：

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

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記者：陳曉瑩