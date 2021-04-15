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【堂食優惠】唐宮小聚推10元鮑魚酥﹑沙田乳鴿　食客可於全線4間分店享用【內附優惠詳情】

社會 13:14 2021/04/15

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焗鮑魚酥。（唐宮小聚圖片）

主打摩登中菜新派粵菜館的「唐宮小聚」4月推出堂食優惠，最平10元可嘆沙田乳鴿﹑焗鮑魚酥等，並推出多款全新春日美饌，食客可於全線4間分店享用，數量有限，售完即止。

「唐宮小聚」表示，為慶祝唐宮集團上巿10周年，於4月12日至4月30日期間推出10元美食優惠，折扣優惠低至42折起，以回饋食客的支持。

點擊圖片即睇堂食優惠美食：

    點擊圖片放大
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優惠一：

每2人同行以堂食優惠價39元惠顧沙田乳鴿或麻辣乳鴿1隻（原價每隻59元)，即可以10元加購多一隻乳鴿（以茶位計）；4人則可使用優惠2次。

優惠二：

以10元享用焗鮑魚酥（原價每件29元)；不設消費限額。

優惠三：

以10享用選指定飲品，包括：

  • 有機白豆漿（原價19元）
  • 有機黑豆漿（原價19元）
  • 港式奶茶（原價23元）
  • 港式檸檸茶（原價23元）
  • 港式咖啡（原價29元）
  • 檸檬薏米（原價23元）
  • 鮮榨蘋果汁（原價23元）
  • 鮮椰皇水（原價23元）
  • 懷舊可樂（原價19元）
  • 零度可樂（原價19元）

優惠詳情。（唐宮小聚圖片）

優惠詳情。（唐宮小聚圖片）

「唐宮小聚」全新春日美饌包括：

  • 咖喱雞葫蘆酥（3件）（原價49元 / 會員價45元）
  • 水煮大花蜆（原價109元 / 會員價98元）
  • 蒸三色餃（墨汁餃、紅菜頭餃、蛋白餃）（原價49元 / 會員價45元）
  • 熱情果鮮果茶 / 紅菜頭鮮果茶（原價39元 / 會員價29元）

「唐宮小聚」全線4間分店地址：

  • 中環L. Place店（中環皇后大道中139號The L Place 2樓；電話﹕3568 9666）

  • 尖沙咀新港中心店（尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖；電話﹕3168 1362 / 3168 1363

  • 荃灣荃新天地店（荃灣荃新天地一期UG層43及81號鋪；電話﹕2808 0910 / 2808 0981

  • 沙田新城市廣場店（沙田新城市廣場三期第三層A333號舖；電話﹕2625 0009）

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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