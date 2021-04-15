【保護兒童】網上結識13歲女童$600買初夜　工程師利誘援交拍片判監34個月

▲ 新加坡一名工程師以約600港元奪去13歲女童的初夜，其後繼續利誘女童援交。

近日新加坡法院審理一宗性侵案件，一名工程師在網上結識13歲女童，並以100新加坡元（約600港元）奪去其初夜，其後繼續利誘女童援交，在性行為過程中曾拍攝影片。工程師於本周一（12日）被判入獄34個月。

援交「壓價」視乎表現

據新加坡媒體報道，現年24歲的鍾成昌（音譯，Nick Chong Seng Cheong）是一間工程公司的項目負責人，他於2017年10月透過社交程式「ChatIW」認識當時年僅13歲的受害女童，二人首次見面，就在一個商場的殘障人士洗手間內發生性行為。鍾成昌知道女童需要金錢來購買遊戲機等東西，因此以100新加坡元（約600港元）買下女童的童貞。

之後鍾成昌向女童建議維持援交關係，直至2019年2月，他們幾乎每個月都見面，並發生性行為。鍾成昌每次與女童發生性行為後，都給予女童30至50新加坡元（約170至290港元），但他有時只付20新加坡元（約120港元）。當女童要價30新加坡元（約170港元）時，他回答需視乎她的「表現」。

去酒店換校服扮作妹妹

當女童問鍾成昌為甚麼不能給她更多錢時，他解釋要錢來預訂更昂貴的酒店，因為便宜的酒店會要求她出示身份證，從而揭露她的年齡。他們通常在平日，女童的學校活動結束後見面。鍾成昌要求女童換去校服，以免引起酒店職員的懷疑，當他在酒店大堂接女童時，還叫她扮作是其妹妹，以免露出破綻。

每次他們在酒店見面時，鍾成昌會要求女童跟他進行兩輪性行為，而女童都遵從，他在過程中還拍攝影片。他企圖說服女童「3P」，但並未成功。直至2019年3月12日，受害女童向當地警方報案稱，她與幾名男子發生性關係，才揭發鍾成昌的罪行。

利用金錢剝削受害女童

鍾成昌承認三項與14歲以下兒童發生性行為，以及一項擁有淫穢影片的罪行，被法庭判監34個月。地區法院法官Janet Wang於本周一（12日）宣判時表示，即使被告沒有對女童使用暴力，但案件存在「性誘導」，被告明知受害人未成年，但仍利用她對金錢的需求來剝削她。

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責任編輯：王明芳