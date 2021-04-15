【生命鬥士】1歲信信換肝後肺現壓力血氧量跌　媽媽心痛兒轉NICU或需開胃造口

▲ 1歲小戰士信信換肝後肺現壓力血氧量跌，需轉回NICU觀察。

男嬰「信信」出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，於2月1日成功進行換肝手術。信信父母不時在facebook專頁分享兒子的進展，信信換肝後至今待在醫院休養觀察，近日情況反覆，需要轉回NICU，醫生建議或需開胃造口，令爸媽非常憂心。

男嬰肝臟纖維化需換肝

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，獲得善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術。信信接受換肝手術後至今逾2個月多，情況普遍穩定，時有起伏，日前出現突況，需要轉回新生兒深切治療部（NICU）。

▲ 信信現時吸入一些純氧，希望可泵漲肺部情況有改善。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

媽媽今日（15日）凌晨於facebook專頁「救救小心 - 肝」發帖指，昨天（14日）早上突然收到醫生來電，表示兒子落奶時突然濁親，血氧低至60幾（%），正常人的血氧是由95%至100%不等，情況轉差。信信需要轉回NICU，讓醫護密切觀察。

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橫膈膜未恢復 肺現壓力

媽媽聽後腦海一片空白，不知如何是好，之後趕去醫院探望兒子，等至下午3點多見醫生，醫生交代信信的情況，濁親不能甩氣喉跟橫膈膜有關，指出移植手術後，一般器官要時間適應及恢復，可是，信信的橫膈膜或未能自我恢復，因而對肺部造成壓力，肺漲得不好，才需要持續駁氣喉。媽媽轉述醫生向他們提出的建議︰

有可能要做手術搞咗個橫膈膜，先可以再處理埋佢口食嘅問題，醫生問我哋會唔會考慮吓幫佢開個胃造口……

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擔憂兒子或需開胃造口

兒子現況令爸媽擔憂，現時再觀察多兩天，用呼吸儀器吸入一些純氧，希望可去泵漲肺部看有否改善，而不用開胃造口。

如果甩到條氣就未必使做手術。媽媽真心希望用豬鼻對你嘅肺仔能起到作用……媽媽好唔希望你要再受捱刀之苦。

媽媽不忍心兒子要做任何手術再捱刀，希望兒子乖乖地用兩日「豬鼻」可不用駁氣喉。加上轉了NICU，探訪受限，爸媽兒子不開心，她道出擔憂︰

唔好再嚇媽媽爸爸，媽媽心臟小，心血都好小，承受唔住大打擊……你乖乖豬快啲甩到條氣轉到房，媽媽爸爸就可以再日日探你，你乖乖聽姑娘話聽醫生話。

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責任編輯：顏紫燕