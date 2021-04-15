【上訴駁回】麵包師藏木棍判囚上訴被駁回　法官質疑瑞士卷與蛋卷有異

▲ 麵包師藏木棍判囚上訴被駁回，法官質疑瑞士卷與蛋卷有異。（經濟日報資料圖片）

麵包師傅於2019年11月三罷當天，在大埔被警員截查，在其背包搜出木棍及六角匙，被指用來堵路和破壞，被裁定管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪成，判囚9個月，准保釋候上訴。法官質疑上訴人於原審時辯稱以地拖棍改裝成麵包棍，用作製造瑞士卷，其僱主卻稱是製造卷蛋，指以其認知兩者並不相同，質疑說法有異，最終駁回上訴，上訴人須即時服刑。

上訴人葉耀民（30歲），被控2019年11月12日在大埔安慈路行人路管有1支木棍及1包六角匙，意圖作非法用途。經審訊後被裁定罪名成立，判監9個月，准保釋候上訴。

法官潘敏琦要求上訴一方澄清，質疑案發當日上訴人為何有迫切性，於假日時要將由地拖棍改裝成的木棍帶回工作地點，作為辯方證人的僱主作供時又有否提及事先曾獲上訴人知會。

代表上訴人的資深大律師駱應淦表示，當日是隨意安排。法官續指當時大批人在街上進行破壞，而上訴人被發現藏有涉案工具，質疑上訴人逗留在現場10分鐘，並稱帶同由地拖棍改裝成的木棍用作製造麵包，法官指對說法感到奇怪。

法官重新審視涉案木棍後，法官指上訴人曾辯稱木棍是用作製造瑞士卷，惟僱主作為辯方證人時則指是製造蛋卷。法官表示以其有限知識，理解到兩者不同，為何原審時辯方未有提出。法官又質疑以最不潔部分作為工具製造食品出售，多次提出質疑，上訴一方則指從網上理解是相同的。

上訴一方又質疑原審裁判官以「司法認知」作判決，法官則指根據案例法官可運用「司法認知」作裁決，正如法官會提醒陪審團以常識作判決一樣，法官認為兩者沒有區別。

法官續指案發日為大三罷翌日，正如早前的覆核案中，法庭應考慮當時的處境。法官指當時社會事件沸沸揚揚，當時上訴人身處現場藏有涉案兩項工具，又指因懼怕催淚彈而經常帶備裝備。法官認為即然知道當時處境是沸沸揚揚，裁判官就此作出推論有何不可。

律政司就刑期陳詞時指，本案嚴重於發生在十字路口，鄰近有住宅及商舖，故對造成嚴重交通阻塞具潛在風險。

法官則指當時約有200至300人聚集，高呼及辱罵警員，現場人士情緒高漲，任何一方有行動均會一觸即發，導致危險暴力情況出現。

法官聽取陳詞後駁回定罪及刑期上訴申請，稍後頒下書面判決。

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記者：林育慧