【食用安全】切開娃娃菜驚見6條活蟲蠕動　事主：千祈唔好諗住留返個芯【附洗菜貼士】

▲ 有網民切開娃娃菜後，發現約有6條活蟲。

洗菜時最怕看到菜蟲的蹤影。近日有網民在facebook群組「今晚煮乜好」上載相片表示，洗娃娃菜時，在中間位置把菜切開後，發現約有6條小蟲在蠕動，嚇壞了她。

該名網民表示，娃娃菜是在灣仔的街市購買。切開娃娃菜後，發現那些蟲「仲喐㗎，好核突呀！」她提醒其他網友：

洗娃娃菜時，千祈唔好諗住留返個芯呀！

▲ 事主表示，把娃娃菜切開一半後，發現約有6條蟲在蠕動。（圖片來源：facebook群組「今晚煮乜好」）

從相片可見，娃娃菜切開一半後，菜芯位置黏附2條黑色小蟲。帖文引起網民熱議，不少網民也認為有菜蟲是正常的，同時亦代表沒甚麼農藥，是棵「靚菜」。另外，有網民分享自己洗菜的方法。

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清洗蔬菜方法

本港有機構調查後發現，在收集的58個蔬菜樣本中，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），甚至有樣本的除害劑殘餘量超標。長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？TOPick綜合多位專家的意見，列出清洗不同蔬菜的方法：

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責任編輯：羅嘉欣