譚惠珠：「唯直選論」無助良政善治　致香港政治民粹化

▲ 基本法委員會副主任譚惠珠表示，「唯直選論」無助良政善治。（網上截圖）

基本法委員會副主任譚惠珠表示，過去香港有人鼓吹「唯直選論」，過去立法會70席當中，直選佔35席，加上超級區議會5席，有直選成份的議席佔議會過半。但她認為，「唯直選論」無助香港良政善治，反而使香港的政治變得民粹化和泛政治化，致使出現2014年及2020年的亂象，使港府施政舉步為艱，強調訂立港區國安法是為了止步制亂，完善選舉制度是為了香港的長治久安。

譚惠珠在國家安全教育日主題講座表示，中央完善香港選舉制度，是要將香港「由亂變治」，確保一國兩制行穩致遠，可有效解決香港深增次問題，體現優質民主，容納更多方面的意見和人才。她指出，中央對香港的支持不遺餘力，香港對以愛國者為主體的「港人治港」，亦應義無反顧，又指港澳辦主任夏寶龍，已表明愛國者治港並非要搞清一色，只要與反中亂港劃清界線，仍可參政。

另外，基本法委員會前副主任梁愛詩在同一講座上說，香港市民一直對於國家安全的認識較模糊，香港不能再承受社會動亂打擊，因此必須確保政治安全，防止政制政權受到威脅。她認為，修改選舉制度並非令民主倒退，而是實際非常不可，相信最終可建立適合香港的民主制度。

她續指，港區國安法令香港社會表面上回復平靜，但她認為，反中亂港分子及外部勢力，並無放棄顛覆中央及特區政權和分裂國家的野心，當疫情受控制，限聚令撤銷，他們將藉遊行示威製造動亂。她指出，推遲的選舉始終要進行，難保有關人士不會再來多一次「攬炒」，搶奪特區的行政與立法權；加上國際形勢愈來愈複雜，很多國家以香港作為攻擊中央政府的棋子，中央政府看到有需要從制度上保障國家安全，特別是中央及特區的政治制度及政權安全。

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記者：尹櫻霖