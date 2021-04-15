【騙買口罩】訛稱有口罩出售騙80買家12萬　倉務員判囚1年半官斥行為卑劣

▲ 被告今（15日）於灣仔區域法院被判囚18個月。（資料圖片）

2020年初新冠肺炎疫情肆虐，口罩供應緊張，25歲倉務員涉偷用前女友銀行戶口，涉於網上銷售平台訛稱有口罩售賣，騙取逾80名買家支付共12萬到該戶口，惟倉務員未有如期現身港鐵站交收，事後被捕。他早前承認欺詐罪，今（15日）於灣仔區域法院被判囚18個月。法官判刑時指口罩當時是必需品，斥被告行為卑劣。

被告郭梓軒（25歲）報稱倉務員，早前承認1項欺詐罪。控罪指，被告於2020年1月20日至31日於社交網站訛稱自己會採購口罩，而誘使某些購買口罩的人士向他支付共12萬元，意圖欺詐並藉欺騙而導致該些人士蒙受不利。

法官判刑時指，辯方早前求情時曾指被告於2019年底被裁員，失去收入，亦無積蓄，疫情下被告才想出口罩騙局。

法官指，本案是典型的網上購物欺詐，被告看準市場對口罩需求大，口罩是當時的必需品，被告騙取受害人，行為卑劣。被告有7項偷竊案底，無疑是一個貪婪及不誠實的人，但法庭不會因其案底而加刑。

法官指被告前女友已向警方交出1.4萬元，而警方亦在被告身上找回3.5萬元，被告最終同意將4.9萬元按比例歸還事主，判被告監禁18個月。

案情指，80名年齡介乎16至50歲的事主，於2020年1月23至30日，在網上銷售平台Carousell看見被告刊登的廣告，內容指有外科口罩售賣，80名事主向被告訂購口罩，遂向某滙豐戶口存入了50元至3,964元的款項。

被告及後指將於港鐵旺角站交收，惟被告當天沒有出現及失聯，同日部分事主懷疑自己受騙，到警署報案。涉案滙豐戶口屬被告駱姓前女友，駱一度被懷疑為騙子，駱取出戶口內逾1.4萬元並交予警方；數日後被告被捕，被告警誡下承認欺詐事主，其中約3萬已花費在電子遊戲上，他早前曾借駱的戶口故有卡及密碼。

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記者：林欣樂