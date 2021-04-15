【傷人候判】男生大埔墟站遭割頸斬肚　內地廚師認傷人罪候判

▲ 24歲男子今於高等法院承認1項有意圖而傷人罪。（資料圖片）

19歲青年於前年10月在大埔墟港鐵站外派發傳單期間，遭1名內地男子持生果刀追斬，青年被割頸及斬多刀至腹部破損，腸臟溢出，涉案內地男子早前被控企圖謀殺罪，經控辯雙方協商下，男子今（15日）於高等法院承認1項有意圖而傷人罪，還押候判。案情指男子不滿有人搞亂香港，因此持刀傷人，期間更大叫「香港屬於中國，你們全部搞亂香港」。

涉案被告柳國升（24歲；廚師），早前被控於2019年10月19日，在大埔墟港鐵站外企圖謀殺當時19歲的事主X，被告早前與控方協商，指願承認有意圖而傷人罪，獲控方接納。

案情指，案發當日下午X在大埔墟港鐵站外派發傳單，宣揚政治活動，期望被告突然衝向X並抓住他的右臂，被告取出生果刀嘗試割X的頸部，掙扎期間，X的頸部被割傷兩下，X感到強烈痛楚，遂推開被告逃走。

X逃走一段路後發現被告仍然緊隨在後，X其後暈倒在地，被告再追前用刀插向他的腹部兩下，然後登上的士逃去。有目擊事件的證人指被告斬傷X後，站在對面馬路大叫「香港屬於中國，你們全部搞亂香港」。

被告登上的士後，向司機稱「我殺了人，載我去一個警署」。司機大驚但仍照辦，期間被告問司機可否去羅湖，司機指由於該處是管制區，因此不能前往，被告則指「回到羅湖，我就會安全」。司機最終將被告載到大埔警署，被告問司機他應該帶同生果刀入內，司機著他要帶，並引領被告到報案室。

被告其後向警方承認，他剛就政見不同而與1名男子起爭執，並用刀襲擊該男子，被告於警誡下聲稱「我不能忍受這些人破壞香港，所以我用刀割他。」

被告其後進一步承認，他於案發前一天由內地來港，並購買一把價值13元、刀鋒長約11厘米的生果刀帶在身上。案發當日他本打算前往大埔尋找更便宜的住宿，但當他到達大埔墟火車站時，卻發現有很多人在派發及張貼政治單張，被告曾撕去單張但遭對方指罵，被告其後覺得自己要斬人，因此取出刀，隨機地追斬X。他斬傷X後被群眾追截，他遂跑到對面馬路大叫「垃圾，想搞亂香港，香港屬於中國」。被告隨後登上的士前往警署自首。

X送院後被發現頸部和腹部有多處刀傷，其中腹部右邊的一道刀傷深入腹壁，以致腸臟溢出。X事後亦不斷發噩夢，精神壓力巨大，需接受心理治療。X最終留醫約1個月後出院，日常生活現已沒有受到重大影響。

辯方今求情時指，承認本案屬非常幼稚、沒有必要，被告明顯是因一時失去理智而犯案，當他登上的士後，已決定要前往警署自首，但因為的士外群情洶湧，被告害怕遭私了，驚慌之下才一度要求司機載他返回羅湖，覺得這樣比較安全。

辯方又指被告自覺是愛國者，但他事後明白自己的行為對國家並無好處，而被告亦非有預謀而犯案。法官陳慶偉質疑，被告甫來港便前往買刀，怎可說是沒有預謀？辯方解釋被告沒有計劃以X為施襲目標，無論如何，被告來香港是為了看看在香港的社會事件，但群眾的行為令他感到不安全。

法官遂問及，若然被告認為香港不安全，為何要來港？內地對他來說應該完全安全。辯方回應指，被告的說法或不合邏輯，但被告的確想看看為何有那麼多人在街上破壞，因為在文明社會似乎不會發生這種事，但當他目睹這些事件後，他感到自己是異類，被狼群包圍。辯方指這看來並不合理，但希望法庭接納他並非為了施襲而來港，並希望向事主致歉。

對於控方日前向法庭呈上X最新的創傷報告，法官坦言明顯地X患有嚴重創傷後壓力症，幸好他身上的傷勢康復進度理想，但心理上的創傷卻往往才是最難痊癒，過往卻常被低估，而且報告亦反映X事發後有自殺傾向，更曾多次企圖自殺，明顯地這些創傷會伴隨他的餘生。

法官其後又問及控方，觀乎控方呈上的3個案例中，判刑最重的傷人案件亦只是判囚5年半，為何控方會認為本案判刑會多於7年，以致要將案件轉介至高院審理？控方回應指被告本來被控以1項企圖謀殺罪，雖然最後雙方經協商下，同意讓被告承認有意圖而傷人罪，但本案案情較所呈上的案例嚴重。法官要求控方準備更多案例協助法庭，以解釋為何本案判刑會多於7年。

案件押後至5月14日下午判刑，期間被告需還押。

記者：楊詠渝