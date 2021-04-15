【國家安全教育日】楊潤雄到小學出席升旗禮　指學校應讓學生明白要維護國家安全

▲ 楊潤雄出席學校早會，與同學觀看升掛國旗及奏唱國歌。（政府新聞處））

今日（15日）是「全民國家安全教育日」。教育局局長楊潤雄表示，學校是教育的地方，應當讓學生明白，作為國民，既得到國家的大力支持，亦肩負維護國家安全的責任。

楊潤雄今早到聖公會聖雅各小學出席學校早會，與同學觀看升掛國旗及奏唱國歌。他表示，今日是第6個「全民國家安全教育日」，也是實施港區國安法後的第一個國家安全日，因此別具意義。楊潤雄說，學校是教育的地方，應當讓學生明白，作為國民，既得到國家的大力支持，亦肩負維護國家安全的責任，一起為國家和香港社會的繁榮安定及持續發展作出貢獻。

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楊潤雄亦指，在國民教育、《憲法》及《基本法》教育的基礎之上，教育局會繼續以「多重進路」方式支援學校開展國家安全教育，包括發出課程文件，闡釋國家安全的重要理念，以及不同科目的課程內容如何自然連繫、有機結合，也會提供教學示例、學與教資源及建議活動等，讓學校在課堂內外推動國家安全教育，而局方亦會持續為教師提供相關培訓，也會透過探訪學校、組織教師學習圈等，全方位為學校提供專業支援和建議。

另外，教育局課程發展處現正舉辦「2021全民國家安全教育日網上問答比賽」及「國家安全校園壁報設計比賽」，當中問答比賽於本月12日至19日期間進行，壁報設計比賽就共有114所中小學組成248支隊伍參加，並提交了參賽成品相片或設計草圖。教育局今日剛公布10支入圍隊伍名單，他們將有一個月時間完成課室壁報，評審委員會成員隨後會陸續到訪有關學校進行評審工作，結果將於6月30日公布。

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責任編輯：黃悅晴