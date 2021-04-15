【P圖變臉】日本美女OL自拍堪稱最強照騙　鏡中倒影暴露真身網民勁衝擊

▲ 日本美女OL自拍堪稱最強照騙，鏡中倒影暴露真身網民勁衝擊。

隨著各種修圖軟件、美顔相機App的普及，P圖幾乎成為人人必備的技能。不過「眼看未為真」，最近有日本網民分享一張「美女自拍照」，相中人擁有一頭捲髮，笑容甜美，可是有眼利網民從照片發現破綻，揭發相中美女竟是「照騙」，令不少人大受衝擊。

近日一張「美女OL」自拍照成為了日本網絡熱話。Twitter用戶「在宅のアーマー」早前分享照片，可見相中一名年輕OL在升降機中自拍，擁有一頭啡色捲髮、一雙圓圓大眼，以及甜美可人的笑容。這位美女背後，同樣有一個中年上班族正舉著手機自拍。而相片右下角有修圖軟件「FaceApp」的水印。

▲ （Twitter@zaitaku_iyada）

原來這張照片並非「雙人合照」，實際上升降機內只有大叔一人，相中的「美女」是大叔利用「FaceApp」的性別轉換功能改變面容、髮型而成。上傳相片的「在宅のアーマー」，在Twitter的個人簡介寫道，自己是一個50歲的大叔，因沉迷「FaceApp」而在網上建立「虛擬身分」，每日分享可愛的自拍照。

目前這張「美女OL」自拍照已經獲得2.5萬次轉發和11.5萬個讚好，而「在宅のアーマー」的Twitter帳戶已吸引逾7千名粉絲。

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責任編輯：羅嘉欣