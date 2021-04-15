【國家安全教育日】陳茂波：全力打擊洗錢及違反國安法的資金活動

▲ 財政司司長陳茂波表示，港府會全力打擊洗錢及恐怖分子融資，以及違反國安法的資金活動。（網上截圖）

財政司司長陳茂波表示，金融是經濟的命脈，金融安全是經濟安全的基石，港府會全力打擊洗錢及恐怖分子融資，以及違反國安法的資金活動。

陳茂波在國家安全教育日發表講話，他表示，經濟安全是國家安全體系的重要組成部分，過去幾十年，試圖通過破壞別國的經濟、擾亂其金融，造成其社會不穩、政治動盪，以推翻其政權的例子屢見不鮮。一些所謂制裁、經濟封鎖，甚至以貨幣結算作為武器，無非是想通過經濟和金融手段，迫使別國就範甚至摧毁其政權，他形容確保經濟領域安全是「一場沒有硝煙的戰爭」。

他表示，歷史告訴人們，經濟興則國力盛，相反，經濟潰落不單民不聊生，社會不安、政治不穩，國家安全也會受到嚴重威脅，因此香港必須要積極參與維護國家的主權、安全、領土完整和發展利益不受損害。

他指，香港是國家的一員，是國家對外開放、連繫國際市場的主要門戶。若香港經濟安全得不到保障，就會成為國家的經濟安全以至整體國家安全的隱患，而金融業是香港最具競爭力的王牌，面對單邊主義，香港會繼續按照國際社會共同建立的框架及規定，保持與其他地區經貿聯繫，亦會加入更多雙邊貿易協議。

陳茂波又稱，近年經濟政治格局有變，全球經濟一體化，產業鏈及供應鏈按比較優勢分工、多邊貿易的環境受到挑戰，部份西方國家實行單邊主義及冷戰思維，預料未來國際的風險及矛盾將增加，香港要保持風險意識，不但要應對「黑天鵝」突發事件，亦須面對潛在積累的「灰犀牛」問題，並建立風險預警及危急應對機制。

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記者：尹櫻霖