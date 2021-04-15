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【疫苗氣泡】田北辰指接種後放寬堂食是「拉員工落水」　陳肇始強調不強迫接種

社會 14:29 2021/04/15

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立法會議員田北辰形容政府「拉埋食肆員工落水」，倡政府維持現有安排。（經濟日報資料圖片）

港府早前公布一系列「疫苗氣泡」措施，提出食肆員工及食客如接種疫苗，將獲放寬同枱人數及堂食時間。立法會議員田北辰形容政府「拉埋食肆員工落水」，倡政府維持現有安排，如員工不願打針，可繼續每兩周檢測；食衞局局長陳肇始強調絕不會強迫市民接種疫苗，如員工不接種，食肆可繼續維持現有安排。

立法會議員田北辰今日(15日)於立法會特別財委會，提到疫苗誘因應該以自願為基礎，政府不應該「拉埋食肆員工落水」，又質疑員工被老闆要求接種疫苗是否算自願，如員工堅持不接種，自願離職或被解僱又是否算有選擇。

他建議，若果食肆員工不願意接種疫苗，政府應准予維持現有安排，繼續每2星期檢測，只要食客有接種疫苗就可以放寬聚餐人數。 食衞局長陳肇始表示，任何放寬措施都會增加傳播風險，但政府絕對不會強迫市民接種疫苗，若果食肆員工不願意接種疫苗，餐廳可以繼續維持現有四人一枱，最多營運至晚上10時。

另外，港府早前刊憲要求全港提供堂食的食肆，於4月底前將室內換氣量提升至每小時6次或以上或安裝空氣淨化機。民建聯立法會議員黃定光今日於立法會特別財委會提到，接獲不少食肆投訴空氣淨化機缺貨，又難覓承辦商檢視通風系統，形容業界「騰晒雞」擔心被檢控。當局指已去信商場及領展等商討協助有需要的食肆。

民建聯另一立法會譏員周浩鼎亦指出，飲食業受疫情打擊，經營出現困難，不少食肆難以負擔新設施，促請當局執法時要有彈性。 當局回應指，已列出清單供食肆選擇合資格承辦商及空氣淨化設備供應商，亦會去信商場及領展等，商量如何幫助有需要的食肆。

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責任編輯：陳正怡

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