【著數優惠】麥當勞APP落單滿30元PayMe埋單享9折　每1,000名顧客送5,000元

▲ 麥當勞聯同滙豐PayMe推出消費優惠。（PayMe圖片）

麥當勞聯同滙豐PayMe推出消費優惠，市民即日（15日）起於麥當勞App（手機應用程式）消費滿30元或以上，並以PayMe埋單，即可享9折優惠，只要是指定的第1,000名、第2,000名顧客，依次序至第1萬名顧客，將有機會獲得5,000元獎賞，名額10個，獎賞會直接存入幸運兒的PayMe賬戶。

此外，過去食客用麥當勞App落單，須到店掃瞄QR Code（二維碼）點餐取餐，麥當勞近日已更新了APP的新版本，食客在APP內選擇指定餐廳，於手機點餐及付款後，會收到手機推送及電郵通知取餐，毋須預先到店掃瞄QR Code，以節省等候時間。

新版本在支付上亦加入新方式，除了原有的現金或八達通、信用卡或AlipayHK，加入了PayMe及Apple Pay兩種付款方式。

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記者：陳曉瑩