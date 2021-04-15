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【新冠疫苗】16歲至29歲下周五起可預約打針 　108萬人合資格

社會 15:23 2021/04/15

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港府擴大接種疫苗年齡至16歲以上。

本港展開新冠疫苗接種計劃至今已一個多月，至今已接種逾95萬劑科興及復必泰疫苗，公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始見記者，交代新冠疫苗接種計劃最新安排。

食衞局局長陳肇始料明年初開始下一輪接種，會與各地供應商探討採購新一代疫苗。詳情即看：【下一頁】

公務員事務局局長聶德權表示，新冠疫苗接種計劃，由2月26日起至今已49天，至今日下午2時半已有64.06萬名市民接種首劑，佔16歲以上人口9.7%，總劑次96.7萬劑。

他提到，經考慮疫苗供應等情況港府將全面擴大接種年齡組別16歲以上，人數約有108萬人，整個計劃涵蓋逾600萬人，佔人口88%，當中復必泰疫苗接種最低年齡為16歲，科興則為18歲，合資格人士可於下周五(23日)上午9時起預約到29間接種中心或18間普通科門診、私家診所接種。

另外，港府亦將新增3間疫苗接種中心接種「復必泰」疫苗，包括將將軍澳體育館、屯門友愛體育館將於4月20日起提供「復必泰」疫苗，同時亦會提供已預約科興第二劑接種至4月30日。

5類人士不宜接種：

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聶德權提及，該2個接種中心2個星期過渡期，屆時場地會劃分兩個區域及入口安排，至於荃灣林士德體育館亦會於5月1日起提供「復必泰」疫苗接種。

換言之，提供「復必泰」疫苗接種的中心已增至24間，其餘5間持續提供科興疫苗接種，市民可於明日上午9時起預約到該3間疫苗中心接種。

另外，聶德權指，考慮到復必泰保存期有局限，接種復必泰的疫苗接種中心擬營運至9月底，提醒市民需於8月底前接種首劑復必泰，才可於9月底接種第二劑復必泰；又指復必泰供應有限，呼籲盡快預約接種，否則屆時或出現疫苗逾保存期須報廢，或至後期一窩鋒接種的情況。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳正怡

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