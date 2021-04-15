【新冠肺炎】徐德義指現時疫情仍未穩定　如疫情穩定至4月29日將公布疫苗氣泡防疫措施

▲ 食衞局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康及總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者交代疫情。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（15日）新增6宗確診個案，有感染源頭不明個案，食衞局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康及總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者交代疫情。

食衞局副局長徐德義稱，雖然現時確診數字維持單日單位數，惟仍有零星本地不明個案，反映社區仍有傳播鏈，疫情未完全穩定；為進一步內防反彈，港府會持續防疫措施至4月28日，如疫情穩定至4月29日，當局會公布以疫苗氣泡為基礎的防疫措施，當局未來會持續與業界見面商討安排。

徐德義表示過去兩周接獲145宗確診個案，當中115宗輸入個案，30宗為本地確診，其中有8宗不明，8宗個案無症狀。他提到，現時輸入個案比例仍高達8成，較3月時67%增加不少，多於抵港檢測或強制檢疫期間確診，反映港府就不同程度風險地區，實施嚴格入境措施有效阻截病毒進入社區。

他提到，港府今日將進一步收緊民航客機「熔斷機制」，包括同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診、或在7天內，相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機上各有2名或以上的乘客經抵港檢測而確診，將會禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天。

同時亦新增並行地區的民航客機「熔斷機制」，如同一地區抵港的所有民航客機不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株，將禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天。

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記者：陳正怡