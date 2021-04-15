【輸入個案】新增4宗輸入個案包括一名4個月大女嬰　2宗檢出帶有N501Y變種病毒

▲ 再有輸入個案檢出帶有N501Y變種病毒株。（經濟日報資料圖片）

本港疫情似有緩和之勢，本港今日（15日）有6宗新增確診個案，包括4宗為輸入個案，2宗屬本地個案，1宗涉感染源頭不明。同日接獲初步確診個案逾10宗，包括5宗本地個案，其他為輸入個案。

今日新增輸入個案中，有2宗檢出帶有「N501Y」變種病毒：

第11,614宗：43歲女子，4月13日由菲律賓抵港，於機場留口水樣本檢出確診

第11,615宗：31歲男子，4月13日由法國抵港，於機場檢出確診，帶有「N501Y」變種病毒

第11,616宗：39歲男子， 4月13日由意大利抵港，於機場檢出確診，帶有「N501Y」變種病毒

第11,618宗：4個月大女嬰，4月4日由印度抵港，為第2次樣本檢測確診

累計至今，中心檢出214宗「N501Y」變種病毒，包括93宗屬英國、27宗為南非、其他則仍待分析或未能分辨。

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記者：陳正怡